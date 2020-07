Unfall in der Bahnhofstraße : Rollerfahrerin kommt vor Rewe-Markt zu Fall – Polizei in Malente sucht Unfallverursacher

Außerdem wird der Fahrer eines silbernen Sportwagens, der zum Ausweichen gezwungen wurde, als Zeuge gesucht.

06. Juli 2020, 16:22 Uhr

Malente | Die Polizei in Malente ermittelt wegen eines Verkehrsunfalls mit Unfallflucht, der sich am Montag zur Mittagszeit auf Höhe des „Rewe“-Marktes in der Bahnhofstraße ereignete. Gesucht werden sowohl der Fahrer eines beteiligten Sportwagens als auch der Unfallverursacher. Bei dem Unfall kam eine Rollerfahrerin zu Fall und verletzte sich dabei.

Sportwagen konnte noch ausweichen

Nach Polizeiangaben bog der Unfallverursacher vom Rewe-Parkplatz nach rechts in die Bahnhofstraße ab und geriet dabei offenbar in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommenden Sportwagen sei über den Gehweg ausgewichen. Die dann folgende 34-jährige Ostholsteinerin sei jedoch mit ihrem Roller trotz Vollbremsung nicht mehr zum Stehen gekommen und gestürzt. Der Rettungsdienst habe die Fahrerin an der Unfallstelle versorgt und diese vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Verursacher sei in Richtung Bahnhof weitergefahren, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Keine Beschreibung des abbiegenden Fahrzeugs

Zum abbiegenden Fahrzeug gebe es bisher keine Beschreibung, teilte die Polizei mit. Sie sucht außerdem den Fahrer des Sportwagens. Es soll sich hierbei um ein silbernes Fahrzeug mit einer auffälligen blauen Lackierung oberhalb des hinteren Kennzeichens handeln.

Zeugenaufruf

Die genannten Beteiligten und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Malenter Polizei (Tel. 04523/201780; E-Mail Malente.PSt@polizei.landsh.de) zu melden.

