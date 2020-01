Schönwalde : Rolf Seidel ist 50 Jahre in der SPD

Der Jubilar gründete die Jusos Schönwalde mit und war 20 Jahre lang Gemeindevertreter / Landtagsabgeordnete dankte mit Goldnadel

Avatar_shz von Juliane Kahlke

08. Januar 2020, 15:30 Uhr

Schönwalde | Es ist schon etwas Besonderes, einer Partei über so viele Jahre anzugehören – Rolf Seidel ist seit 50 Jahren in der SPD. Das Jubiläum wurde in einem gebührenden Rahmen gefeiert. Die Mitglieder und Gäste trafen sich im neu eröffneten Restaurant auf der höchsten Erhebung Schleswig-Holsteins – auf dem Bungsberg.

In der Laudatio, die die Ortsvereinsvorsitzende Bärbel Seehusen als langjährige Weggefährtin hielt, berichtete sie über das außerordentliche Engagement von Rolf Seidel. Dieser war Mitbegründer der Jusos in Schönwalde 1970, er besuchte zahlreiche Lehrgänge, mischte dann in seiner Heimatgemeinde kräftig mit. Von 1974-1994 war Seidel Gemeindevertreter, Mitglied im Finanz- und Sozialausschuss und ebenso im Kindergartenausschuss.

„Mit seiner Überzeugungskraft, seiner starken Beteiligung an der Neugründung der Awo in Schönwalde und seinem Einsatz, trug er 1986 maßgeblich zu dem Wahlerfolg der SPD bei“, sagte Seehusen. Mit Peter Seehusen stellte die SPD damals den Bürgermeister. Das Wahlprogramm umfasste Themen, die damals wie auch heute aktuell sind: Von „Sozialer Gerechtigkeit, von der Stärkung der Bürgerrechte, vom Naturschutz und der Heimatpflege“ war die Rede.

Rolf Seidel hat sich nach diesen Grundsätzen ausgerichtet. „Er hat das Wahlprogramm ,gelebt‘“, sagte Seehusen. Er selber sagte und schrieb es auch oft in den „Bungsberg Nachrichten“ des Ortsverbandes: „Die Umsetzung unseres Wahlprogrammes muss für die Bürgerinnen und Bürger greifbar sein, die Ziele müssen das Leben verbessern.“

Nach seiner aktiven Zeit ist es um Seidel ruhiger geworden, aber durch sein archäologisches Hobby und der Verbundenheit zum Dorfmuseum ist er immer noch sehr aktiv. So war er im Herbst 2018 maßgeblich am Erfolg der Ausstellung „Von Jägern und Sammlern – Archäologie auf dem Bungsberg“ durch die Bereitstellung verschiedener Exponate beteiligt. Außderm habe Seidel immer noch ein offenes Ohr für alle Anliegen in der Gemeinde und leiste im Hintergrund Unterstützung in vielfacher Weise. Für dieses Engagement bedankte sich die SPD-Landtagsabgeordnete Sandra Redmann mit Urkunde und der Anstecknadel in Gold. Die SPD-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin Bettina Hagedorn schickte Grußworte und eine Sondermünze.