Neuer Pastor in Plön : Roland Scheel will den Konfirmandenunterricht reformieren

Freude in Gemeinde Bösdorf: Alle 14 Tage soll es Gottesdienste in Niederkleveez oder Kleinmeinsdorf geben.

von Michael Kuhr

17. Juli 2020, 17:59 Uhr

Plön | Ein neuer Pastor hat zum 1. Juli seinen Dienst im Bezirk Großer Plöner See angetreten, nachdem Ulrich Gradert in den Ruhestand gegangen ist. Roland Scheel (61) ist beim Kirchenkreis Plön-Segeberg angestellt und zuständig für Plön, Bösdorf, Lebrade und Ascheberg.

Was besonders die Bösdorfer freuen dürfte: Alle 14 Tage werde es Gottesdienste in Niederkleveez und Kleinmeinsdorf geben, kündigte der gebürtige Lübecker an. Außerdem übernimmt er einmal monatlich die Vertretung des Ascheberger Pastors Jan-Phillip Strelow.

Doch ist Scheel auch Fachmann für die Verschlankung von Strukturen, war vier Jahre in der Finanzverwaltung tätig. Ziel sei es, bis 2030 Abläufe zu vereinfachen und die Zahl der Pastorenstellen von fünf auf drei zu reduzieren: „Wir beschäftigen uns sehr viel mit Verwaltung, da möchte ich Entlastung schaffen und durch gegenseitige Unterstützung Strukturen verändern, um arbeitsfähig zu bleiben.“

Jugendliche für Kirche zu begeistern, ist ein zentrales Moment seines langjährigen Wirkens. Ein gemeinsames Konzept für den Konfirmandenunterricht könnte so aussehen: Statt zwei Jahre ein Jahr lang an einem Samstag im Monat Unterricht anbieten mit dem Schwerpunkt Gemeinschaft, Miteinander und Gruppendynamik sowie Kirchenerkundungen und Freizeiten. Damit ließe sich ein bisschen mehr Leichtigkeit in den Konfirmandenunterricht bringen. Neue Gruppen könnten im April/ Mai 2021 starten.

Den Anstoß für Scheel, diesen Beruf zu ergreifen, habe die gute Jugendarbeit gegeben: „Der junge Pastor riss uns mit.“ Scheel studierte Theologie in Hamburg und ein Jahr an der kirchlichen Hochschule Berlin, absolvierte nach dem Examen 1985 ein Jahr Praktika mit Ausbildung Telefon- und Krankenhausseelsorge und von 1986 bis 1988 das Vikariat in Munkbrarup bei Glücksburg, wo er Ulrich Gradert kennenlernte. Beide sind seither freundschaftlich verbunden.

Bis 1992 folgte eine Pfarrstelle in Barmstedt mit dem Schwerpunkt Jugendarbeit. Anschließend war Scheel Jugendpastor im Kirchenkreis Segeberg und zuständig für 17 Kirchengemeinden. Er intensivierte die Jugendgruppenleiterausbildung, war im Kreisjugendring aktiv, Impulsgeber für Ideen und erkämpfte so manchen finanziellen Zuschuss zur Jugendarbeit. Mit Kirchenmusiker Henning Münther hob er den Gospelchor „Kirchenjugendchor Oldesloe“ aus der Taufe und tourte durch Deutschland. 1998 bewarb er sich auf eine Pfarrstelle in Warder bei Bad Segeberg und blieb bis Juni 2020. Vor über 20 Jahren gründete Scheel den Gospelchor Warder mit heute bis zu 50 Mitgliedern und vielen auch überregionalen Auftritten.

Seine spätere Ehefrau Brigitte, mit der er zwei erwachsene Kinder hat und die Pastorin in Wahlstedt ist, lernte Scheel 1981 auf dem Koppelsberg kennen. Das Paar wohnt in Daldorf, hat einen Dauerwohnwagen in Augstfelde (Bösdorf) stehen und und lernt gerade das Spiel der Ukulele. Außerdem spiele er Klavier, Gitarre und Schlagzeug, das er an der Musikhochschule Lübeck studiert habe, sowie Posaune. Wäre er nicht Pastor geworden, dann Berufsschlagzeuger, vermutet Scheel. Einen neuen Chor will er nicht mehr gründen. „Ich genieße es, Musik zu hören, und dass wir mit Henrich Schwerk einen brillanten Musiker haben.“