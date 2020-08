Straße in Eutin unter Wasser : Rohrbruch in der Friedrichstraße – Schwerstarbeit für die Stadtwerke Eutin

Zeitweise strömten pro Stunde 800.000 Liter Wasser aus. Die Behebung des Schadens dauerte fast den ganzen Tag.

Eutin | Die Alarmmeldung kam am frühen Mittwochmorgen um 3 Uhr: Wasserrohrbruch in der Friedrichstraße. Die austretenden Wassermengen waren so groß, dass die Straße samt Gehwegen teilweise komplett unter Wasser stand. Nicht nur die Feuerwehr wurde auf den Plan gerufen, auch Experten der Stadtwerke Eutin (SWE) machten sich umgehend an die Arbeit, um den Rohrbruch zu beheben. Dafür sei die Wasserversorgung in der Friedrichstraße und einem Teil der Klaus-Groth-Straße abgestellt worden, teilten die SWE mit. In der Spitze seien aus den Versorgungsleitungen rund 800.000 Liter Wasser ausgeströmt – pro Stunde. Die Wasserversorgung im restlichen Teil der Kreisstadt und der angeschlossenen Umlandgemeinden sei dadurch aber nicht beeinträchtigt worden. Zur Reparatur sei kurzzeitig ein in der Nähe liegendes Mittelspannungskabel abgeschaltet worden. Die Arbeiten erforderten etliche Stunden: Der Wasserrohrbruch war laut SWE erst um 21.20 Uhr behoben.