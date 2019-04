Eutin : Rohrbruch am Rosengarten

Mehrere Betriebe hatten bis zum späten Nachmittag kein Wasser. Kurzzeitig waren mehrere Hundert Haushalte betroffen.

von Aljoscha Leptin

24. April 2019, 18:02 Uhr

Eutin | Die Betriebe am Rosengarten hatten am Mittwoch bis zum späten Nachmittag kein fließendes Wasser. Grund war ein Wasserrohrbruch. Dieser ereignete sich gegen 5.30 Uhr, berichtete Christian Kulessa, Technischer Leiter bei den Stadtwerken. Die Folge war ein Druckabfall im Wassernetz, sodass Anwohner in der Innenstadt, im Charlottenviertel und Richtung Groß Meinsdorf betroffen waren – insgesamt mehrere Hundert Haushalte. Nach rund einer Stunde hatten die Stadtwerke die defekte Stelle aus dem Netz genommen: Ab 6.30 Uhr waren daher nur noch die Anlieger am Rosengarten betroffen, erklärte Kulessa.

In der Nacht zu Mittwoch wurde am Rosengarten ein neues Stück Rohrleitung an das bestehende System angeschlossen – „und dabei ist wahrscheinlich eine Verbindung gebrochen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke Eutin.

Die Betriebe am Rosengarten mussten bis nach 16 Uhr auf fließendes Wasser warten. Kulessa erklärte, dass die Stadtwerke allen Betrieben, die Bedarf gehabt hätten, Wasser in Plastikflaschen und Eimern vor die Türen gestellt hätten. So konnten Katrin Haase, Inhaberin des Mittags-Restaurants „Cox“, und ihr Team den Gästen wie gewohnt ab 11.30 Uhr einen Mittagstisch servieren. Auch an der Speisekarte musste nichts geändert werden, sagte Haase. Gekocht wurde mit Wasser aus den Plastikflaschen. Bis zum Mittag wurden etwa 30 Flaschen verbraucht, berichtete die Inhaberin. Zum Abspülen nutzten die Mitarbeiterinnen des „Cox“ Wasser aus Eimern, die von den Stadtwerke-Mitarbeitern regelmäßig wieder befüllt wurden. Zuvor erhitzten die Frauen das Wasser.

Im griechischen Restaurant „Ellas“ dagegen blieb die Küche komplett kalt. Chefin Eva Kotsi erklärte, dass es keinen Sinn mache, zu kochen. Immerhin müsste das Geschirr auch abgespült werden. Zudem wollten die Gäste auch auf Toilette gehen, erklärte sie. Deshalb entschied sie sich, das Restaurant geschlossen zu lassen, bis es wieder Wasser gab - was bis zum Abend des Mittwochs nicht der Fall war. Eva Kotsi beklagte einen hohen Verdienstausfall. Hoffnung, dass dieser ersetzt werde, habe sie nicht.

Auch im Friseursalon „Schnittstelle“ sorgte der Rohrbruch für Probleme. Mitarbeiter Mohammad Fitahe berichtete, dass im Salon am Rosengarten keine Haare hätten gefärbt werden können – weil die Farbe anschließend hätte rausgewaschen werden müssen. Und das könne man schließlich nicht mit dem kalten Wasser aus den Flaschen machen, sagte Fitahe. Doch für viele Kunden gab es eine Lösung: Die Mitarbeiter brachten sie in die „Schnittstelle“-Filiale in der Peterstraße. Dort gab es fließend Wasser, sodass die Haare gewaschen werden konnten, berichtet Fitahe.