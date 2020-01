Süsel : Riskantes Überholmanöver am Bockholter Baum trotz Gegenverkehr

Unbekannter kollidiiert beinahe mit entgegenkommendem Fahrschulwagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

31. Januar 2020, 11:56 Uhr

Süsel | Nur durch Vollbremsungen konnte am Dienstag ein Zusammenstoß auf der B76 verhindert werden. Ein Unbekannter hat trotz Gegenverkehrs überholt. Eine Pkw-Fahrerin, die in Richtung Eutin unterwegs war, hatte beobachtet um 18.18 Uhr, wie ein hinter einem Lkw fahrender Pkw wiederholt zum Überholvorgang ansetzte. Er musste jedoch immer wieder aufgrund von Gegenverkehr abbrechen. In Höhe des Bockholter Baums und dort in einer leichten Rechtskurve scherte der Pkw dann erneut aus und überholte trotz Gegenverkehr. Nur durch ein Vollbremsung konnte ein entgegenkommender Fahrschulwagen einen Unfall verhindern.

Die Zeugin selbst hatte den herannahenden Verkehr schon deutlich gesehen und war laut Polizei schockiert, dass der überholende Pkw weiterhin neben dem Lkw fuhr.

Sie konnte anschließend sehen, dass der entgegenkommende Fahrschulwagen einer ortsansässigen Fahrschule seinerseits nach rechts lenkte und eine Vollbremsung vollzog. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Der Überholende scherte vor dem Lkw wieder ein und fuhr in Richtung Plön davon.

Die Fahrschülerin und ihr Fahrlehrer kamen mit dem Schrecken davon.

„Zu dem Überholenden kann aus bisherigen Ermittlungen lediglich gesagt werden, dass es sich um einen dunklen und flachen Pkw, vermutlich der Marke Ford handeln könnte“, sagte ein Polizeisprecher. Das Kennzeichen ist nicht bekannt. Die Polizei Eutin bittet nun um Zeugenhinweise unter Tel. 04521/8010.

