Riesiger Aufwand für Stadtgraben

Ein Großprojekt im Rosengarten: Die Sanierung des baufälligen Stückes des großen Eutiner Entwässerungskanals unter dem Wisserplatz

von Constanze Emde

20. April 2018, 09:47 Uhr

An der Oberfläche bröckelt Beton ab, Steine im Solbereich sind lose gespült. Sogar Wurzeln von Bäumen haben ihren Weg in den Kanal des Stadtgrabens gefunden – all das entdeckten Boris Sobotta von der Stadtentwässerung bei der Besichtigung gestern Morgen mit den Planern Thomas Prager und Jürgen Gödecke aus dem Büro Höger und Partner.

„Er ist so baufällig, wie wir es erwartet haben“, lautete das Fazit. Die Sicherungsleine gab etwas mehr als 30 Meter in beide Richtungen her. Der sanierte Teil des Stadtgrabens direkt unter der Straße, für den 2008 der Rosengarten gesperrt werden musste, sei in sichtbar gutem Zustand. Doch der alte Teil in Richtung Großer Eutiner See sei sanierungsbedürftig. Derzeit warte Sobotta auf eine Aussage aus Kiel, ob eine große Behandlungsanlage direkt im Gewässer möglich ist. „1978/79 haben sie uns schon einmal eine Ausnahmegenehmigung erteilt“, sagt Sobotta. Die Anlage ist derzeit ein Zweikammersystem, das für groben Sandfang zuständig sei. Dies sei das Mindeste, was zu machen sei. Die Anforderungen für die Reinigung des Regen- und Schmutzwassers seien heute aber viel größere – weil auch der Verschmutzungsgrad viel höher sei „beispielsweise durch Gummi-Abrieb, Öl, Kunststoffe, Lacke oder andere Beschichtungen, die der Regen mit sich gespült hat“, sagte Sobotta.

Von der Erlaubnis in Kiel hängt ab, wie groß die Maßnahme und das Baufeld werden. Darf es die große Anlage im Gewässer, also Stadtgraben selbst, nicht geben, müssen zwei neue Anlagen im Bereich des Wisserplatzes und vor dem Voss-Haus/Griechen (wir berichteten) eingebaut werden sowie weitere kleine im gesamten Stadtgebiet. Allein wegen der Unterhaltung würden sich die Beteiligten über eine große Anlage freuen. Die müsste vom Hersteller allerdings erst noch konzipiert werden, so etwas gebe es bislang nicht in der Größe. Egal ob zwei kleinere Behandlungsanlagen oder eine große – „allein der logistische Aufwand, ein Provisorium zu bauen, um am Stadtgraben arbeiten zu können, kommt einem Neubau gleich und ist eine riesige Maßnahme“, sagt Gödecke. Die zweite Herausforderung sei der Boden: „Wir haben zehn bis zwölf Meter organische Böden im Bereich des Wisserplatzes. Das sind die schlechtesten Verhältnisse im gesamten Rosengarten“, ist von Probebohrungen bekannt.

Bäume, wie der Friedensbaum, der neben zwei anderen direkt über dem Kanal steht, müssen für die große Baumaßnahme weichen, sagen die Planer. „Das geht leider nicht anders.“ Insgesamt rechnen sie mit einem halben Jahr Bauzeit für die Sanierung des Stadtgrabens inklusive der Behandlungsanlagen, wenn das Wetter stimmt. Bei Frost könne nicht mit Flüssigboden gearbeitet werden, bei Starkregen müsse pausiert werden, da das Einzugsgebiet des Stadtgrabens und damit die Wassermengen dann sehrgroß seien.

Die Stadt rechnet derzeit mit einer Gesamtbauzeit von eineinhalb Jahren und einem Baubeginn Ende September. Die Planer sagen: „Das ist sehr sportlich, sehr ambitioniert.“ Denn der Baubeginn für die Stadtentwässerung hänge an der Antwort aus Kiel. „Mehr als auf die Zusammenhänge mit dem integrierten Stadtentwicklungskonzept und den laufenden Förderanträgen hinzuweisen, können wir nicht“, sagt Sobotta. Eine Weihnachtspause soll es laut Stadtverwaltung im Rosengarten ab Mitte November nicht geben.