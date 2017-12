Richtkrone weht über dem Gerberhof

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Michael Kuhr

erstellt am 08.Dez.2017 | 12:20 Uhr

Seit gestern weht die Richtkrone über dem neuen Gerberhof. Die Investoren Carsten Nemitz und Norbert Nickel bauen dort zehn barrierearme Wohnungen für zusammen rund 2,5 Millionen Euro. Architekt Wolfgang Gehrmann rechnet schon im Mai des nächsten Jahres mit den ersten Einzügen. Alle Wohnungen seien verkauft.

„Wir hängen drei Wochen hinter dem Plan her“, sagte Gehrmann gestern vor Journalisten. Montag werde der restliche Dachstuhl für das Haupthaus geliefert. Der neue Gerberhof im neuen Plöner Gänsemarkt-Viertel werde jeweils zur Hälfte von Eigentümern und Mietern bewohnt. Viele Eigentümer waren gestern zum Richtfest gekommen.

Der 1650 gebaute „Gerberhof“ war einst eines der ältesten Fachwerkhäuser in Plön. Es stand unter Denkmalschutz, musste aber abgerissen werden, weil es nicht mehr sanierungsfähig war. Jetzt entstehen dort zehn barrierearme Wohnungen.

Es war ein ebenso langer wie steiniger Weg bis hin zum Neubau des modernen „Gerberhofes“, der jetzt in idyllischer und dennoch zentraler Lage direkt an Schwentine und Fußgängerzone entsteht. Das Wasser wird über eine Solaranlage zusätzlich von der Sonne erwärmt. Außerdem wird es eines der ersten Häuser in Plön sein, das über einen Glasfaseranschluss verfügt.

Die Wohnungen variieren zwischen 65 und 110 Quadratmeter, alle haben einen Balkon oder eine Terrasse. Es gibt einen Fahrstuhl. Bei der Grundsteinlegung waren bereits sieben Wohnungen verkauft, nun sind es alle.

Die ersten Planungen für den „Gerberhof“ begannen für die Nemitz und Nickel bereits 2013. Sie stießen in der Stadt Plön auf positive Resonanz. Es wurde ein Bebauungsplan aufgestellt und im Oktober 2016 Detailfragen geklärt. Im Frühjahr wurde der alte „Gerberhof“ abgerissen.

Doch gibt weitere Abrisspläne im „Gänsemarkt-Viertel“. Im kommenden Jahr sollen drei weitere Geschäfts- und Mehrfamilienhäuser abgerissen und neuer Wohnraum geschaffen werden. In einer Tiefgarage, so Architekt Wolfgang Gehrmann, sollen 84 Fahrzeuge stehen können. Er rechnet 2020 mit der Fertigstellung der Tiefgarage.