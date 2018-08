EUTIN : Richtfest für Erna-Erlebnishaus

Das lange Warten hat ein Ende: Hinter dem Tierheim wächst das Bildungsgebäude des Vereins Erlebnis Natur.

von Alexander Steenbeck

24. August 2018, 17:55 Uhr

Die ernsten Minen sind Vergangenheit – mit der Sonne um die Wette schienen gestern die Mitglieder des Vereins Erlebnis Natur (Erna) zu strahlen. Nicht verwunderlich, haben die Umweltschützer doch am Nachmittag Richtfest für das neue Bildungsgebäude gefeiert.

„Ich kann gar nicht oft genug draufschauen“, sagte Erna-Vorsitzender Dr. Werner Sach (kl. Foto) sichtlich voller Freude darüber, dass das Haus auf der großen Sandfläche hinter dem Tierheim Formen angenommen hat. „Wir haben 14 Jahre darauf gewartet“, sagte Sach unter dem Beifall der rund 40 Gäste aus dem Unterstützerkreis, Politik und Wirtschaft.

Seit Bestehen des Vereins – also seit rund 14 Jahren – plant Erna ein Haus, in dem ganzjährige Bildungsangebote für Kinder rund um das Thema Natur geschaffen werden können. Mehrere Standorte wurden verworfen; letztlich entschied man sich für ein Areal hinter dem Tierheim. Es hakte jedoch am Flächennutzungsplan, der dort zunächst keine Bebauung vorsah. Noch im März 2017 hatte Sach gehofft, dass mit der Zustimmung des Hauptausschusses der Plan geändert werden und der lang geplante Bau im Herbst hätte beginnen können. Doch dazu kam es nicht, denn die notwendige Vorarbeit der Verwaltung für eine Änderung des Flächennutzungsplanes, die Voraussetzung für eine Baugenehmigung ist, fehlte (wir berichteten).

Doch am Ende wurde alles gut: Am 20. März lag die nötige Baugenehmigung vor und das gute Sommerwetter hat dem Bauvorhaben in die Karten gespielt. Zimmermann Dirk Kruse, der gestern mit dem traditionellen Richtspruch dem Bau den Segen gab, zeigte sich zuversichtlich, dass das Haus bis zum Start der kalten Jahreszeit winterfest ist. „Einen kleinen Weg haben die aber noch vor sich“, sagte Kruse. Jetzt müssten „Fummelarbeiten“ wie der Einbau der Fenster, Türen und Technik noch vonstatten gehen.

Erna peilt laut Sach an, dass der Bau bis November winterfest ist. Die Fertigstellung könnte im April 2019 gefeiert werden. Dann müsse nur noch der Platz hinter dem Haus gepflastert werden, so Sach.

Geplant ist, dass das massive Funktionshaus mit Toiletten, Küchen und der nötiger Technik ausgestattet wird; direkten Anschluss daran erhält die „Plietsch-Grün-Hütte“ von der Landesgartenschau 2016.

Rund 150 000 Euro soll das Erlebnishaus kosten. „Wir liegen zurzeit voll im finanziellen Rahmen“, sagte Sach. Dem Verein bereite jedoch Sorge, dass er für die meisten Bauabschnitte in Vorleistung gehen muss. Zwar erhält Erna 32 000 Euro von der Aktiv-Region, 75 000 Euro von der Bingo-Lotterie und 10 000 Euro von der Stadt, jedoch könne der Verein nicht alle Ausgaben sofort stemmen. Und da kommt die Karl-Gustav-Jürgensen-Stiftung ins Spiel. „Sie überbrückt mögliche Engpässe durch Zuschüsse“, sagte Sach.

Eutins Bürgervorsteher Dieter Holst dankte Sach für sein Engagement. „Er kann dicke Bretter bohren“, sagte Holst angesichts der langen – und nicht reibungsfreien – Planungsphase. Und er würdigte Sach als „feinen Kerl“.

Der Erna-Vorsitzende sparte ebenfalls nicht mit Dankesworten – zum einen dankte Sach „den Genehmigungsinstanzen und der Eutiner Politik, die einstimmig den Bau auf den Weg gebracht haben“.

Zum anderen dankte er dem Architekten und dem Statiker („Über das Haus kann ein Panzer drüberfahren, so stabil ist das“), den Nachbarn – dem Tierschutzverein – sowie den Medien. „Es ist sehr schön, dass wir diese Presse hier haben“, sagte Sach und versprach angesichts des Rohbaus und weiterer – unausgesprochener – Zukunftspläne: „Wir werden weiterarbeiten.“