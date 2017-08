Richter: Es gibt Dinge, die macht man nicht vor Augen anderer

„Es war wirklich nicht meine Absicht, Frauen Angst zu machen“, erklärte Horst M. (70)* gestern gegenüber Richter Otto Witt am Eutiner Amtsgericht. Der Rentner musste sich wegen drei exhibitionistischer Handlungen zwischen April und Mai vergangenen Jahres vor Gericht verantworten. Laut Anklage wird ihm vorgeworfen, dass er in drei Fällen in Sichtweite von Frauen an seinem Glied zu seiner sexuellen Erregung herumgespielt hat. Zwei Fälle ereigneten sich in Malente an der Diekseepromenade, einer in Bösdorf.

Horst M. versuchte sein Spielen am Glied damit zu erklären, dass er aufgrund seiner Krebserkrankung vor sieben Jahren – neben dem Zahnverlust und einer Ernährung über die Sonde – auch mit Inkontinenz zu kämpfen habe. „Der Harndrang kommt bei mir plötzlich“, sagte der Angeklagte. Außerdem dauere das „Abschütteln danach“ bei ihm deutlich länger, da er so versuche seine Blase vollständig zu entleeren.

Staatsanwaltschaft und Richter nahmen die krankheitsbedingten Beeinträchtigungen zur Kenntnis, sahen darin aber auch eine Schutzbehauptung: „Sie sollen in einem Fall der Frau sogar hinterhergelaufen sein – mit ihrem Glied in der Hand“, sagte Witt. „Wer nur urinieren will, macht das doch so, dass andere einen nicht sehen.“ Der Angeklagte gestand schließlich: „Ja, so war es.“ Witt wollte abschließend die Sicht der Zeuginnen vor Augen führen: „Können Sie sich vorstellen, dass Frauen Angst bekommen, wenn sie so etwas erleben? Ihre Einschränkung kann nicht zu Lasten anderer Menschen gehen.“

Richter, Staatsanwaltschaft und Verteidigung einigten sich in Anbetracht der Einschränkungen und des Alters darauf, Horst M. mit einer Verwarnung und einer Geldstrafe von insgesamt 800 Euro zu verurteilen. „Die Geldstrafe wird nicht vollstreckt, wenn Sie binnen der nächsten zwei Jahre straffrei bleiben. So etwas darf sich nicht wiederholen. Für die Frauen war das ein einschneidendes Erlebnis“, sagte Witt in der Urteilsbegründung.

* Name geändert

von Constanze Emde

erstellt am 17.Aug.2017 | 00:12 Uhr