Rhythmik und Tanz – neuer Kursus für Kinder

Im September startet bei „Impuls – Schule für Rhythmik und Tanz“ in Eutin wieder ein neuer Kursus Rhythmik für Kinder ab vier Jahren. Der Kursus findet voraussichtlich Freitag. 29. September von 15 bis 15.45 Uhr in der Janusstraße 2b in Eutin statt.

„Mein Kind bewegt sich so gerne nach Musik!“, „Mein Kind singt den ganzen Tag vor sich hin…“ aber auch „Wie kann ich mein Kind motivieren, sich mehr zu bewegen?“ Diese Aussagen hört Ulrike Pfeiffer oft, wenn Eltern ihre Kinder anmelden.

„Rhythmik/ Musik und Bewegung“ spricht genau diese elementaren Bedürfnisse der Kinder an: Sie ist ein künstlerisch-pädagogisches Fach, welches über die Verbindung von Bewegung, Tanz, Musik und Sprache ganzheitlich die kindliche Entwicklung unterstützt und fördert.

Das Besondere und Einzigartige an der Rhythmik ist die enge Wechselbeziehung von Musik und Bewegung. Die Kinder erleben Bewegung im Einklang mit Musik.

Kindgerechte Geschichten, Bilder und Materialien bilden hierbei den fantasievollen „Lernspielraum“, in den die Kinder während des Unterrichts eintauchen. Die altersgerechte Auswahl an Themen orientiert sich an der jeweiligen Gruppenzusammenstellung: So kann jedes Kind individuell wahrgenommen und gefördert werden und findet so einen liebevollen Einstieg in den sozialen Gruppenverband. Denn ein soziales Lernen wird in der Rhythmik groß geschrieben: Ich – Du – Wir heißt es, wenn die Kinder sich in verschiedenen Aufgabenstellungen begegnen. „Fast selbstverständlich findet hier eine Stärkung des Selbstbewusstseins statt:

Dabei werden die Fähig-

keiten sich anzupassen oder anzuführen, das Finden eigener Lösungen ebenso geübt, wie Koordination, Ausdauer und Konzentration“, sagt Pfeiffer.

Der Unterricht findet in einem reizarmen, großen Raum statt, der die Kinder einlädt, ihrem spontanem Bewegungsbedürfnis Ausdruck zu verleihen. Die Kurse werden von der Diplom-Rhythmikerin und Tanzpädagogin Ulrike Pfeiffer geleitet. Nach über 20-jähriger Erfahrung lehrt sie mittlerweile an der Fachhochschule in Kiel und bildet dort Studenten in Rhythmik und Tanz aus. Anmeldungen und Information für den neuen Kursus im Netz unter www.impuls-rhythmik-tanz.de oder unter Tel. 04522/60157.

von Constanze Emde

erstellt am 22.Aug.2017 | 00:30 Uhr