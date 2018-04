Revision im Prozess um Benzer Brandstiftung

Hausbesitzer und sein Helfer wollen Urteil des Lübecker Landgerichts nicht akzeptieren

von Alexander Steenbeck

24. April 2018, 14:08 Uhr

Die Brandstiftung von Peter F. * am eigenen Haus beschäftigt nun den Bundesgerichtshof: Die beiden Verteidiger haben Revision gegen das Urteil der VII. Großen Strafkammer eingelegt. Das bestätigte ein Sprecher des Lübecker Landgerichts auf OHA-Nachfrage.

Sechs Jahre und neun Monate – diese Strafe hatte die VII. Große Strafkammer am Gründonnerstag wegen besonders schwerer Brandstiftung in Verbindung mit Versicherungsbetrug gegen den 43 Jahre alten Hauseigentümer verhängt (wir berichteten). Dessen Einfamilienhaus in Benz war am späten Abend des 24. August 2016 in Flammen aufgegangen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass ein Einbruch nur vorgetäuscht, es Brandstiftung war.

Nach Ansicht des Landgerichts hatte Peter F. seinen guten Bekannten Michael K.* (33) beauftragt, sein Haus anzuzünden, um die Versicherungssumme zu kassieren. Wegen Beihilfe hatte ihn das Gericht zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Auch mit diesem Strafmaß muss sich der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe befassen.

Die dortigen Richter überprüfen nun die Entscheidung des Lübecker Landgerichts – wie die aller anderen Instanzgerichte grundsätzlich nur auf Rechtsfehler. Die Überprüfung des Urteils passiert nicht von heute auf morgen. Es könne mit einer Zeitspanne von mindestens drei bis sechs Monaten gerechnet werden – je nach Arbeitsbelastung des BGH.

*Name geändert