Preetz : Rettungswache: Grundstein gelegt

Landrätin Stephanie Ladwig: „Zusammenführen was zusammen gehört“. Die Baukosten betragen rund vier Millionen Euro

von shz.de

17. September 2018, 15:30 Uhr

Mit dem traditionellen Spruch: „Mache das Haus den Bauherren zufrieden“ und einem symbolischen ersten Hammerschlag legte Landrätin Stephanie Ladwig am Montag den Grundstein für die neue Rettungszentrale des Kreises in Preetz. Gefolgt von dem ebenso traditionellen Wünschen „Möge es gute Nutzen bringen“ durch den Vorsitzenden des Kreis-Bauausschusses Dennis Milhan und ergänzt durch den Wunsch „den Benutzern sei Glück und Freude beschieden“ von Jörg Früchtenicht im Namen des verantwortlichen Architekturbüros GSP aus Bremen.

Gleich neben der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Preetz soll bis Sommer 2019 die neue Rettungszentrale des Kreises entstehen. Weil die alte Zentrale am Krankenhaus am Mühlenweg den neuen technischen Anforderungen nicht mehr gerecht wird und ein Ausbau dort nicht möglich ist, hat sich der Kreis in Absprache mit den Krankenkassen zu diesem Neubau entschlossen.

Der Komplex mit einer Nutzfläche von rund 1500 Quadratmetern soll so gestaltet werden, dass er auch den Anforderungen der Zukunft gerecht werden kann. Zunächst einmal sollen hier elf Fahrzeuge vorgehalten werden – Rettungs- und Notarztwagen sowie ein Leitungsfahrzeug.

Hinzu kommt ein technischer Bereich für die kreisweite Desinfektion aller Fahrzeuge des Rettungsdienstes, das Hauptlager, ein Ruhebereich mit zehn Zimmern sowie ein Verwaltungs- und Schulungszentrum. Die Kosten für den Bau sind laut Landrätin Stephanie Ladwig mit rund 4 Millionen Euro veranschlagt. Dieses Geld muss der Kreis quasi „vorschießen“, erhält die Summe aber von den Krankenkassen über die nächsten 50 Jahre erstattet. Ausgenommen ist eine Summe von zusätzlich 148 000 Euro, die der Kreis tragen wird, weil die Krankenkassen dazu nicht bereit sind. Es geht dabei um Stellplätze für Reservefahrzeuge sowie einen separaten Raum für die Schutzausrüstung der Beschäftigten. Notwendig sind diese jedoch nach den geltenden Sicherheitsbestimmungen.

„Entschlossenheit im Unglück ist der halbe Weg zur Rettung“, zitierte die Landrätin den Sozialreformer und Philosophen Johann Heinrich Pestalozzi. Und die Entschlossenheit und Hingabe des Kreis-Rettungsdienstes verdiene mehr als Anerkennung. Gute Rahmenbedingungen seien dafür die Voraussetzung. „Hier rückt etwas zusammen, was zusammengehört“, nämlich Feuerwehr und Rettungsdienst. Von Preetz aus wird ein Gebiet von der Stadtgrenze Kiels über die B 202, Selent, Lehmkuhlen, Kühren, Löptin bis zur B 404 abgedeckt. Insgesamt 36 Kräfte inklusive sechs Lehrlinge werden künftig in Preetz rund um die Uhr einsatzbereit sein.

„Es wird die größte Rettungszentrale des Kreises sein, aber auch eine Zentrale Ausbildungs- und Schulungsstätte“, betonten Architekten. Vorgegeben ist bei einem Einsatz ein Erreichen des Ziels innerhalb von 12 Minuten. Betreut werden von Preetz aus künftig rund 39 000 Menschen in der Region. Gleichzeitig sei so geplant worden, dass bei Bedarf sowohl der Fahrzeugbereich als auch der Nutzbereich noch erweitert werden kann.

Kleinere Rettungswachen gibt es derzeit in Lütjenburg, Probsteierhagen, Preetz und Plön. Mit dem Neubau in Preetz sei nun eine „optimale Versorgung sichergestellt“, so die Landrätin. Es gehe hier nicht um einen „Luxusbau“, sondern um ein Raumkonzept für die Mitarbeiter, die hier auch ihren Einsatzstress abbauen müssten. Daher sei ein vernünftiges Umfeld wichtig, während in der alten Zentrale eher unzumutbare Verhältnisse herrschen würden.