„Respekt vor der Leistung“

von Alexander Steenbeck

erstellt am 12.Nov.2017 | 13:52 Uhr

Alle zwei Jahre ehrt der TSV Plön langjährige Mitglieder und besonders verdienstvolle Sportler. Diesmal habe man 51 Einladungen verschickt, erklärte Vorsitzender Dieter Willhöft, der mit Stellvertreter Lars Fehrmann und Kassenwart Rolf Witt die Auszeichnungen vornahm. Die Verdienstnadel in Bronze für sein Engagement ging an Stefan Willhöft. Die Silbernadel für besondere Verdienste erhielten Bruno Brillert, Katharina Cassebaum und Gerd Schimming. Stefan Willhöft hat eine lange Karriere in der Fußballabteilung vorzuweisen, ist deren Spartenleiter, engagiert sich im Förderverein und entwirft mit Hendrik Jäger die Stadionzeitung.

Brillert ist seit vielen Jahren im Vorstand und aktiver Fußballer, führt die Kasse der Fußballabteilung, ist Co-Trainer und Mädchen für alles bei der ersten Herren. Schimming engagiere sich meist hinter den Kulissen der Fußballabteilung und habe damit großen Anteil am sportlichen Erfolg der Liga, so die Würdigung. Katharina Cassebaum (27) ist seit 1994 Mitglied und fährt seit 16 Jahren Einrad, leitet seit 2005 die Sparte, hat diese aufgebaut und trainiert die Einradfahrer. Zahlreiche Titel bei Landes-, Norddeutschen- und Deutschen Meisterschaften, Europameistertitel und vordere Plätze bei Weltmeisterschaften stehen zudem auf ihrer Erfolgsliste, und sie qualifizierte sich für die Weltmeisterschaft 2018 in Südkorea.

Die Treuenadel in Gold für 40-jährige Mitgliedschaft im TSV Plön ging an Holger Bernhardt, Karl-Christian Jensen, Erika Lucke, Friedrich Wackernagel, Gerlind Pohlmann und Mitja Schöllkopf. Die Treuenadel in Gold 50 wurde Alois Höpfner, Marianne Ihlenfeldt, Volker Wacks und Jürgen Bötel angesteckt.

Die Treuenadel in Silber für 25 Jahre im TSV bekamen Jörg Gawlik, Sieglinde Gasser, Uwe Hansen, Arne Schadt, Dieter Trilk, Ursula Sinnhuber, Arne Balk, Malte Balk, Kevin Wegner und Hannelore Staack.

„Ihr habt das Geschehen im TSV erheblich mitgestaltet, meinen Respekt dafür“, würdigte Willhöft die Verdienste und langjährige Treue mit Blick auf die 153-jährige Geschichte des Vereins. In der heutigen Zeit sei es nicht selbstverständlich, einem Verein über Jahre die Treue zu halten. „Umso mehr ziehe ich den Hut vor Euch“.