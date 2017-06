Remis zum Saisonabschluss

vergrößern 1 von 2 Foto: Hartmann (2) 1 von 2

In seinem letzten Spiel als Trainer der A-Jugend des JFV Eutin/Malente hatte sich Eddy Schultz eine überzeugende Leistung und einen Sieg gewünscht. Die Mannschaft kam diesem Wunsch jedoch nicht nach und begnügte sich in der Schleswig-Holstein-Liga mit einem 2:2(2:2)-Unentschieden gegen die SG Strand/ Siems.

Die Gäste waren mit gerade mal elf Spielern angereist, verkauften sich aber gut. Der JFV Eutin/Malente war zwar optisch überlegen, im Abschluss aber zu unkonzentriert. Dafür offenbarten die Gastgeber ungewohnte Defensivschwächen. So kam die SG Strand/Siems mit einfachen Mitteln zu Chancen. Gleich die erste Gelegenheit nutzte Alex Hammerschmidt in der 14. Minute zur Führung für die Gäste. Nur zwei Minuten später antwortete der JFV Eutin/Malente mit dem Ausgleich. Per Drehschuss traf Jesper Görtz zum 1:1-Ausgleich.

Die größte Chance zur eigenen Führung hatte Justin Todt in der 33. Minute. Er schoss einen an Görtz verursachten Foulelfmeter so schwach, dass Gäste-Keeper Phillip Schneider mühelos abwehrte. In der 39. Minute nutzte die SG Strand/Siems eine erneute Unaufmerksamkeit der Gastgeber zum 2:1 durch Kemen Husen. Derselbe Spieler verursachte auch das 2:2, als er einen Freistoß ins eigene Tor abfälschte.

In der Halbzeitpause wechselten die Gastgeber gleich vier Akteure, am Spiel änderte sich jedoch nichts. Es fehlten, trotz einiger Gelegenheiten, der letzte Wille und die Durchschlagskraft. So verdienten sich die Gäste, die künftig auf ihren Startplatz in der Schleswig-Holstein-Liga verzichten, den einen Zähler. „Wir waren heute nicht konsequent genug. Dennoch sind wir mit der Saison zufrieden. Immerhin haben wir die wenigsten Niederlagen in der gesamten Liga“, sagte der künftige Headcoach der Eutiner A-Jugend, Stefan Lunau.













von Harald Klipp

erstellt am 26.Jun.2017 | 12:24 Uhr