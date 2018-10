von Achim Krauskopf

09. Oktober 2018, 17:55 Uhr

Im Zuge seiner Predigtreihe „Lichtblicke. Demokratie und Religionsdialog“ würdigt Pastor Prof. Thomas Vogel in der Waldkirche an drei Sonntagen vier Persönlichkeiten, deren Stimmen in besonderer Weise Orientierung bieten. Am 21. Oktober geht Pastor Vogel auf Amos Oz ein, der für Versöhnung im Heiligen Land eintritt. Am 28. Oktober nimmt er Anregungen aus Navid Kermanis neuem Buch „Entlang den Gräben“ auf. Diese Predigten werden jeweils im sonntäglichen Hauptgottesdienst um 10 Uhr gehalten, Einheimische und Gäste sind willkommen.