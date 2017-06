Rekord: Juni-Flohmarkt mit 130 Anmeldungen

vergrößern 1 von 1 Foto: oha 1 von 1

Der Malenter Garten- und Hausflohmarkt geht am morgigen Sonnabend, 3. Juni, von 10 bis 18 Uhr in seine fünfte Runde. Und das Interesse am „Juniflohmarkt“ (immer am ersten Sonnabend im Juni) lässt nicht nach. Im Gegenteil: Diesmal hat die Wirtschaftsvereinigung Malente (WVM) als Veranstalter 130 Anmeldungen registriert. Das sei eine Rekordbeteiligung, sagt WVM-Vorsitzender Michael Kühn. „Und da kommen noch diejenigen dazu, die spontan ihre Sachen rausstellen.“

Das gesamte Kneippheilbad wird damit wieder zum Flohmarkt. Allerdings gibt es Schwerpunkte. „Das Epizentrum des Flohmarkts ist die Rosenstraße“, weiß Kühn. Doch auch in der Lindenallee und der Paulstraße sei die Beteiligung groß. Zu einem regelrechten Straßenfest hat sich der Juniflohmarkt in den vergangenen Jahren im Rothensander Weg entwickelt. Fast jeder Anwohner der kleinen Sackgasse an der Schwentine macht mit, neben typischen Flohmarktartikeln gibt es hier auch Musik und selbstgemachte Gaumenfreuden für die Besucher.

Dieses Engagement spiegelt aus Kühns Sicht die Idee des Juniflohmarkts hervorragend wieder: „Die Leute sollen rumgehen, ins Schnacken kommen und sich kennenlernen.“ Zur Orientierung der Flohmarktgänger hat die WVM Plakate drucken lassen, die sich in der Bahnhofstraße finden. Hier sind die Standorte der einzelnen Stände verzeichnet. Das gilt zumindest für diejenigen, die sich rechtzeitig angemeldet haben. Egal ob mit oder ohne Anmeldung: Die Teilnahme ist auf jeden Fall kostenlos.

Ebenfalls gratis ist das Unterhaltungsprogramm, das die Flohmarktbesucher gewissermaßen nebenbei geliefert bekommen: Denn am Pfingstwochenende feiert der Malenter Spielmannszug auch sein Internationales Musikfest. Am Sonnabendvormittag soll in Malente überall Musik erklingen. Um 11 Uhr findet auf dem Lenter Platz ein Eröffnungskonzert mit Musik und Tanz statt. Ab 15 Uhr spielt die Musik im Kurpark. Das Musikprogramm wird am Sonntag fortgesetzt.

von Bernd Schröder

erstellt am 01.Jun.2017 | 15:11 Uhr