„Reithalle wird kein Luxus-Schloss“

vergrößern 1 von 2 Foto: PFP/ask 1 von 2

von Constanze Emde

erstellt am 29.Sep.2017 | 00:19 Uhr

Professor Jörg Friedrich (Foto) von der PFP Planungs-GmbH aus Hamburg stellte die Sanierung in der „Historischen Reithalle“ selbst den Eutinern bei der Einwohnerversammlung vor. Dabei machte er eines deutlich: „Die Sanierung eines Altbaus bedeutet nicht nur den Erhalt, sondern auch die Zerstörung des Vorhandenen.“ So müssten alte Schichten aus den letzten Jahrzehnten oft abgetragen werden, um an den Kern, den Ursprung der Gebäude zu kommen. Die Akustik, die sich zu Beginn der Veranstaltung eher zufällig aus verbesserungswürdig darstellte, nutzte Friedrich, um auf die Notwendigkeit der Sanierung hinzuweisen. „Knattern im Mikro, schlecht zu verstehende Personen in so einem großen Saal. Das darf nicht sein und geht besser.“

Sein Büro, bestehend aus einem jungen Team, das durchschnittlich zwischen 28 und 35 Jahren alt ist, setzte sich im Architektenwettbewerb der Stadt zur Sanierung der Reithalle durch und überzeugte die Jury mit einem Anbau, den Friedrich als Wasserpavillon bezeichnete. „Die klassizistische Gliederung des Bestandsgebäudes wird sich im Anbau wiederfinden, allerdings wird dann aus Mauer Licht, da wir den Bezug nach außen zum See herstellen wollen.“ Die Nutzung und Bestuhlung der historischen Reithalle sei nach der Sanierung vielfältig möglich: „Als Bankett, Manege für Theatervorführungen oder große Feierlichkeiten.“ Ob es eine mobile Möglichkeit des ansteigenden Gestühls geben soll, so Friedrich, müsse diskutiert werden. Im finanziellen Rahmen von 5,1 Millionen Euro sei das nicht machbar. „Anderswo fanden sich dafür immer mal Bürger, die für so ein bedeutendes Projekt spendeten“, sagte Friedrich.

„Machen sie sich eines deutlich, das wird kein Luxus-Schloss, sondern sparsamstes architektonisches Erleben mit einer einfachen, zurückhaltenden Architektur, weil die finanziellen Möglichkeiten so beschränkt sind“, machte Friedrich deutlich. Deshalb könne beispielsweise auch nicht das Satteldach sichtbar gemacht werden. Friedrich: „Da liegt viel Technik, diese neu zu verlegen geht finanziell nicht.“

Friedrichs Büro ist europaweit mehrfach ausgezeichnet worden, er zeigte Beispiele von großen Konzertsälen bis hin zur sparsamsten Sanierung und dem Umbau eines Bunkers zu einem Konzertsaal. „Mit Erfindungsreichtum ist vieles möglich, das wird uns auch hier gelingen und deutlich zur Verbesserung ihrer Situation beitragen.“

Ziel der Sanierung der historischen Reithalle ist es, ein Veranstaltungszentrum in Eutin zu schaffen. Dort, wo heute die Neustettiner Heimatstube ihre Räume hat, ist künftig die Anlieferung geplant, der Haupteingang soll am Wasser sein, ebenso das großzügige Foyer mit Bar/Gastro-Bereich.