Reithalle: So sehen die Entwürfe aus

Wie soll der künftige Erweiterungsbau an der historischen Reithalle aussehen? Zweigeschossig oder eingeschossig, dafür aber länger und auch von Seeseite das historische Gebäude verdeckend?

Die Jury entschied sich unter Vorsitz des Hamburger Architektur-Professors Bernhard Wiking für die PFP Planungs GmbH aus Hamburg (wir berichteten). „Wir haben den jetzigen Haupteingang aufgeweitet, im Erdgeschoss ein Foyer und im Obergeschoss Seminarräume mit verbindenden Foyer-Flächen geplant“, sagt Götz Schneider vom Sieger-Büro. Bisherige Ansätze etwas anzubauen, haben aus Schneiders Sicht den Raum zum Museum hin „extrem besetzt, den Raum haben wir aufgewertet“, so der Architekt. Die Jury sagte zum Siegerentwurf: „Der Anbau wirkt leicht und elegant und bietet verschiedene Blickbeziehungen zum See.“

Der zweite Platz ging an DFZ Architekten GmbH aus Hamburg. „Aufgrund der exponierten städtebaulichen Lage, aus Respekt vor der Historischen Reithalle und weil wir der Auffassung sind, dass Funktion und Programm es zulassen, haben wir uns gegen eine direkte bauliche Verbindung zwischen Reithalle und Erweiterungsbau und für ein Konzept entschieden, bei dem der notwendige Erweiterungsbau einen einerseits eigenständigen und identitätsstiftenden und andererseits untergeordneten Teil des Gesamtensembles bildet“, heißt es vom DFZ-Team. Der Anbau lege sich winkelförmig um den Marstall. Außerdem soll die Ostfassade in ihrem Entwurf vom Efeu befreit und einheitlich hell gestrichen werden.

Der dritte Platz ging an Sundermann-Plassmann Architekten, Kappeln. „Die Herausforderung bei diesem Wettbewerb lag darin, möglichst wenig vom historischen Gebäude zu verstellen“, sagt Hans Christian Rieck vom Kappelner Büro. Deshalb entschied sich das Team für großzügige Glasflächen, „damit der Blick zum See, dem Kirchgarten und dem Innenhof möglich wird“. „Wir haben uns für eine Art Pergola mit dünnem Dach entschieden, es sollte keinesfalls klotzig sein“, sagt Rieck. Zwischen Glasbau und dachtragenden Säulen ist in diesem Entwurf Flanieren möglich.

13 Büros aus ganz Deutschland hatten sich insgesamt am Wettbewerb zur Gestaltung der historischen Reithalle in ein modernes Veranstaltungszentrum beteiligt. Von allen eingereichten Arbeiten zeigte sich die Jury beeindruckt. Alle Entwürfe und Visualisierungen werden in einer eigenen Ausstellung ab 26. Juni in der Kreisbibliothek gezeigt (Eröffnung 14 Uhr). Im August sind laut Stadtmanagerin Kerstin Stein-Schmidt die Verhandlungsgespräche zwischen Stadt und Preisträgern geplant. Anschließend sei der Vergabebeschluss im zuständigen Ausschuss der Stadt vorgesehen. „Das Büro, das den ersten Preis erhalten hat, ist der Favorit“, sagte Stein-Schmidt gestern auf Nachfrage. Es sei durchaus aber auch im Rahmen der Verhandlungsgespräche möglich, dass der Entwurf von Platz zwei oder drei verwirklicht werde. Die Sanierungsarbeiten sollen, gefördert durch Städtebaufördermittel, voraussichtlich im Frühjahr 2018 beginnen.

Die ersten Reaktionen aus der Politik gibt es bereits: Aus Sicht der Freien Wähler nehmen die eingereichten Entwürfe keine Rücksicht auf das denkmalgeschützte Gebäude. „Diese Anbauten erschlagen die Reithalle und passen von der Größe nicht dort hin. Sie rauben dem Ensemble ihren Charme“, heißt es in der FWE-Mitteilung.

Neben den Vertretern aus dem Ministerium, dem zuständigen Fachdienst der Stadt und Architekten waren auch Vertreter der einzelnen Fraktionen in der Jury.



von Constanze Emde

erstellt am 07.Jun.2017 | 00:53 Uhr