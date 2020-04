Reiterhof Fissau in Geldnot

Keine Reitschüler, keine Einnahmen: Elfi-Jacqueline Meyer in der schwierigsten Situation, die sie in 31 Jahren erlebt hat

von Achim Krauskopf

08. April 2020, 12:36 Uhr

Eutin-Fissau | „Eine so schwierige Situation habe ich in den 31 Jahren noch nicht erlebt“, sagt Elfi-Jacqueline Meyer, „Null ist eben Null“ ergänzt sie mit Blick auf die täglichen Einnahmen in Corona-Zeiten, denen die laufenden Kosten für den Reiterhof Fissau und das Gestüt Immental gegenüber stehen.

Heu und Stroh seien noch nicht das Problem, das habe sie im vergangenen Jahr ausreichend gekauft. Aber es fehle Geld für alles, wofür sonst jeden Tag Geld gebraucht werde, erklärt „Jackie“ Meyer weiter.

Die Reitschüler dürften nicht kommen, die Gastroomie sei geschlossen. Auf der Internetplattform Facebook schrieb Jackie Meyer: „Bisher habe ich jede Schwierigkeit irgendwie lösen können, besonders die finanziellen. Wenn es knapp wurde, bin ich zum Beispiel in der Gastronomie arbeiten gegangen, habe aus der Not heraus, Ponys und Pferde verkauft, die ich eigentlich für den Betrieb gebraucht hätte, irgendeine Idee gab es immer, auch Heu- und Strohknappheit konnte gemeinsam mit allen auf dem Hof gelöst werden. Aber jetzt geht nichts mehr. Drei Wochen sind um und weitere Wochen folgen.“

Einen Antrag auf staatliche Hilfe habe sie gestellt, sagte Meyer dem Ostholsteiner Anzeiger weiter. Es gebe auch Angebote für zinslose Darlehen, aber die könnten ihr nicht wirklich helfen, weil sie das Geld ja zurückzahlen und entsprechend mehr Einnahmen haben müsste, wenn die Corona-Krise vorbei ist.

Die Pensionspferde bereiteten keine Probleme, es sei ein Zeitplan ausgearbeitet worden, dass sich die Besitzer nicht begegneten. Und zum Glück gebe es auf dem Hof verschiedene Ställe und genug Platz, dass die Pferdebesitzer Abstand halten könnten. Finanziell rette das den Reizterhof nicht: „Pensionspferde sind kostendeckend, da bleibt nichts übrig,“ sagt Meyer.

Die Not der Reiterhof-Besitzerin ist nicht unbemerkt gelieben: „Ich kann nur sagen es ist Jetzt an der Zeit, diesem Hof etwas zurück zu geben. Es wird sich dort so liebevoll um die Kids gekümmert,“ schrieb Cornelia Locke, die in Nordrhein-Westfalen lebt und im Internet eine Spendenaktion für den Reiterhof gestartet hat. 4000 Euro hatte sie als Ziel ausgegeben, 400 waren gestern in zwei Tagen von zehn Spenderinnen zusammen gekommen.

Wie kann der Reiterhof-Besitzerin noch geholfen werden? „Was wirklich helfen könnte, wären Patenschaften für die Gnadenbrot-Ponys. Ich hab acht Pferde zwischen 25 und 36 Jahren, die nicht mehr geritten werden, sondern nur noch ausgeführt werden, wenn da jemand die Futterkosten übernehmen möchte, ist er herzlich willlkommen.“

Wer helfen will: Der Reiterhof hat die Telefonnummer 04521/2307. Die Spendenaktion ist im Internet über Suchmaschinen mit den Stichworten paypal und Reiterhof Fissau zu finden.

Paypal

https://www.paypal.com/pools/c/8o1t7c5VjS?fbclid=IwAR3b1Kj8q6S1ZYQeiwKt4aknEG8D924y8AYZL7GmIG9uUrOCPed6sZRm3gc

Jckie: