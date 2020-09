Wohnmobilisten in Eutin : Reisemobilpark am Großen Eutiner See trägt sich – eine Erweiterung wohl eher nicht

Stadtwerke-Chef Marc Mißling hofft trotz Corona auf mehr als mehr als 3000 Übernachtungen.

11. September 2020

Eutin | Der Wohnmobilstellplatz mit Seeblick zählt zu Eutins Vorzeigeprojekten in Sachen nachhaltiger Stadtentwicklung. Stadtwerke-Geschäftsführer Marc Mißling nannte es im Ausschuss am Donnerstagabend „ein Stück gemeinsame Erfolgsgeschichte“. Denn dort, wo einst die Besucher der Landesgartenschau aufs Gelände strömten, verweilen seit 2018 Menschen mit ihrem Wohnmobil – und geben dem Platz auf verschiedenen Portalen sehr gute Bewertungen.

Im ersten Jahr gab es rund 2100 Übernachtungen, 2019 schon rund 3100. Mit der Auslastung von 35 Prozent sei die schwarze Null erreicht worden, erklärte Mißling. 2020 sei ebenso gut gestartet, bis Corona-Verordnungen zu einer Schließzeit gezwungen hätten. Als dann wieder geöffnet werden durfte, „strömten“ die Wohnmobilisten in die Stadt. 620 Übernachtungen (86 Prozent Auslastung) war der Spitzenwert im Juni.

„Von 853 Tagen Öffnungszeit seit 2018 waren wir an 43 Tagen komplett ausverkauft“, sagte Mißling. „Wir sind kontinuierlich gut gefüllt, aber eben nicht immer ausverkauft.“ Alles in allem sei der Reisemobilpark ein Erfolg, die Übernachtungszahlen stiegen stetig, das Feedback aus der Wirtschaft sei ebenso positiv. Aber Mißling ist Geschäftsmann genug, um auch den wirtschaftlichen Aspekt der im Ausschuss diskutierten Erweiterung des Reisemobilparks am Forsthof anstelle dreier Einfamilienhaus-Grundstücke zu beleuchten: Auf dem Grundstück seien maximal 15 Stellplätze sowie eine Fahrspur möglich. „Ob das Sanitärgebäude auch für diese Plätze genutzt werden kann, müsste rechtlich geprüft werden“, sagte Mißling. Er befürchtet aber auch auf eine Qualitätsminderung, wenn Camper von der neuen Fläche zum Gebäude auf der bestehenden laufen müssten.

„Pro 100.000 Euro Investitionskosten braucht man ein Plus von 360 Übernachtungen“, rechnete Mißling vor. Für Vermessung und Baugrunduntersuchung wären rund 25.000 Euro nötig. Sehr grob geschätzt müssten 600.000 bis 700.000 Euro für den Bau der 15 Plätze nahe dem Forsthof investiert werden. „Allein bei einer Investitionssumme von einer halben Million Euro bräuchten wir ein Plus von 1500 Übernachtungen, um betriebswirtschaftlich die schwarze null zu erreichen.“

Die Branche boome, gerade zu Corona-Zeiten sei diese Art des Reisens sehr beliebt, sagte Bürgermeister Carsten Behnk, der selbst gern im Wohnmobil unterwegs ist. Wohnmobilisten suchten qualitativ gute Plätze: „Am Forsthof ohne Sanitärgebäude zu erweitern, davon rate ich dringend ab.“ Vier „Light-Stellplätze im Billigsegment“ gebe es am Bahnhof und genügten seiner Erfahrung nach auch.

Sascha Clasen (CDU) und Christiane Balzer rechneten vor, dass nur an etwa fünf Prozent der geöffneten Tage eine Vollauslastung vorlag, ein Mehr an Stellplätzen aber nicht einhergehe mit einem Plus an Besuchern. Während Christian Schulz (FDP) für die von seiner Fraktion beantragte Erweiterung am Forsthof warb, schlug Olaf Blanck (FWE) vor, zu prüfen, ob der Platz nicht gen Osten erweitert werden könne, auch wenn das ins Landschaftsschutzgebiet reiche.

Susanne Stange aus dem Bereich Stadt- und Gemeindeplanung machte dem Gremium wenig Hoffnung: „Ohne größeres touristisches Konzept wird die Landesplanung nicht zustimmen, dass wir uns weiter ins Schutzgebiet entwickeln.“ Christiane Balzer (Grüne) traute ihren Ohren kaum bei den Worten von Schulz und Blanck: „Wenn ich höre, dass der Naturschutz mal zehn Meter zurücktreten könne, ärgert mich das, und ich frage mich, ob Sie noch wissen, dass wir den Klimanotstand gemeinsam beschlossen haben. Es bräuchte 2500 Übernachtungen zusätzlich, damit sich diese Investition überhaupt lohnt und trägt – das sind doppelt so viele wie derzeit.“ Auch Matthias Rachfahl (CDU) rief Schulz zum Blick auf die Zahlen auf: „Setzen Sie sich doch mal seriös mit den Zahlen auseinander. Die geben doch eine Erweiterung derzeit gar nicht her.“

Am Ende stimmte die Mehrheit nicht für eine Erweiterung, aber für einen Prüfauftrag, ob der aktuelle Stellplatz ins Naturschutzgebiet vergrößert werden kann. Dies soll aber erst nach Abgabe der Stellungnahme zum Regionalplan erfolgen – also nicht vor nächstem Jahr.