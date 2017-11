Reisebüro „Auszeit“ öffnet heute in Eutin

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 17.Nov.2017 | 00:34 Uhr

Mit Glücksrad und Gewinnspiel öffnet heute ab 9 Uhr offiziell das neue Reisebüro „Auszeit“ in der Königstraße seine Türen. Das LMK-Reisebüro, das einst in der Peterstraße neben dem Whisky-Botschafter ansässig war, hat seine Beratungs- und Verkaufsfläche am neuen Standort verdreifacht.

Gestern Abend begrüßte LMK-Inhaber Thomas Menke gemeinsam mit der Büroleiterin Sandra Stern und ihren Kolleginnen Kristina Staeck und Susanne Asmussen geladene Gäste, darunter Vertreter aus Politik und Verwaltung. „Wir werden künftig an drei Terminals die Kunden individuell beraten können“, sagte Stern. Von der Kreuzfahrt über Individualreisen bis hin zu Tickets von Eventim für Musicals und Konzerte aber auch regionale und lokale Veranstaltungen seien künftig vor Ort buchbar. Besonderes Sitzhighlight: Besucher können in Business-Class-Sitzen einer Lufthansa-Maschine Platz nehmen, auch Hubschrauberrundflüge über die Hotelanlagen stehen zur Verfügung. Das Büro hat künftig von 9 bis 18 Uhr werktags geöffnet, außer mittwochs und samstags, da bis 13 Uhr. „Neben der Reise können Kunden auch gleich die passenden, hochwertigen Koffer und Reiseliteratur aus unserem Shop mitnehmen“, sagte Stern.

„Wir wollen helfen, die Innenstadt attraktiv zu gestalten und stehen jedem mit Rat und Tat zur Seite“, sagte Thomas Menke. Im leeren Büro in der Peterstraße werde auf Hochtouren gearbeitet, um den großen Whisky-Laden am 24. November eröffnen zu können.