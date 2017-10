„Reinfeiern“ in die Reformation

von Constanze Emde

erstellt am 28.Okt.2017 | 00:55 Uhr

Der Kirchenkreis Ostholstein lädt bereits am Montagabend, 30. Oktober, zum „Reinfeiern“ in das Reformationsjubiläum ein: In Eutin, Scharbeutz und Oldenburg gibt es ein vielfältiges Programm, das jeweils mit einem gemeinsamen Gottesdienst um 18 Uhr beginnt und um Mitternacht endet. Dazwischen gibt es lokal verschiedene Figurentheater mit „Radieschenfieber“, Chorauftritte, Singspiele, Musiker, Geschichten und Gaumengenüsse – alle zum Thema Luther. Eine lokale Besonderheit ist Scharbeutz. Am Strand stehen die Jugendlichen im Vordergrund, die Veranstaltung endet in Scharbeutz deshalb um 22 Uhr mit einem Lichtermeer und Gottesdienst am Strand.

Das Programm:

Eutin: 17.30 Uhr Bezirksposaunenchor der Propstei Eutin; 18 Uhr begrüßt Pastor Thomas Waack Inga Meißner mit ihrer Slam-Poetry „Mut macht Menschen“; 18.15 Uhr German Folk and Gospelchoir (auch 21.20 Uhr); 19 Uhr singt die Kantorei der Kirchengemeinde; 19.45 Uhr Jazz „Soulisten“ und Inga Meißners Slam Poetry (auch um 22.45 Uhr); 21 Uhr eine Viertelstunde Orgelmusik mit Kirchenmusikerin Antje Wissemann; 22 Uhr Figurentheater „Radieschenfieber“.

Oldenburg: 18 Uhr Matthias Voget am Klavier und Jackson Crawford am Saxofon; 18.30 Uhr Figurentheater „Radieschenfieber“; 19.45 Uhr Theaterstück „Luther landet – 2017“, danach „Luther Fabulant“ mit Pastorin Claudia Süssenbach; 21.30 Uhr Konzert des Bezirksposaunenchors der Propstei Oldenburg; 22.15 Uhr Singspiel „Ich singe dir mit Herz und Mund an“ mit Pastor Bertolt Kark-Carlson und dem Fehmarner Frauenchor „Herztöne von Fehmarn“; ab 23.15 Uhr Taizé-Gesänge, Lesungen, Lichter und Momente der Stille.

Scharbeutz: 18 Uhr Beginn mit Jugendgottesdienst, 19 Uhr offenes Singen; 20.15 Uhr Figurentheater „Radieschenfieber“; 21.30 Uhr Liedermacher Marvin Holst mit eigenen Songs; gegen 22 Uhr „Lichter-Meer“ mit Gottesdienst am Strand.