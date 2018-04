Reif für den Müll: Ende der letzten Eutiner Videothek

von Alexander Steenbeck

13. April 2018, 15:44 Uhr

Es ist nicht zu übersehen: Die Zeit der Videothek in der Bürgermeister-Steenbock-Straße – eine der letzten ihrer Art im Norden – ist abgelaufen. Der Filmverleih schloss per 31. März nach mehr als 30 Jahren seine Pforten. Insbesondere die Streaming-Dienste im Internet hatten dem Betreiber der Eutiner Empire-Videothek das Leben schwer gemacht (wir berichteten). Das Haus ist inzwischen geräumt, die Einrichtung des Filmverleihs liegt vor dem Gebäude und wartet auf die Müllabfuhr. Was mit dem Geschäftshaus an der vielbefahrenen Straße passiert, ist noch unklar.