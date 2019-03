Ostholstein : Reichlich Müll an Straßenrändern

Von Partymüll bis zu Babywindeln: Sonnabend kam wieder reichlich Müll zusammen.

von Achim Krauskopf

24. März 2019, 19:58 Uhr

Eutin | Ideales Wetter, trocken und nicht zu warm, begleitete Sonnabend Hunderte von Freiwilligen fast jeden Alters begleitet, die in ihren Wohnorten die Wegeränder gesäubert haben. Die Mehrheit der Städte und Dörfer war dabei der landesweiten Empfehlung, den Frühjahrsputz am 23. März zu unternehmen, gefolgt.

Egal wo, verbreitet ist die Erkenntnis, dass die Menge des an Straßenrändern gefundenen Unrats im Vergleich zu früheren Jahren abgenommen hat. Ein besonderer Einschnitt war die Einführung des Pfands für Plastikflaschen im Jahr 2003.

Foto: Marc Dobkowitz

Riesig ist aber immer noch die Menge leerer Flaschen, deren Inhalt fast immer alkoholisch war. So fanden die Sagauer über 30 in den Wald geworfene Sektflaschen an den ersten 500 Metern entlang der Panzerstraße Richtung Schießsportzentrum Kasseedorf, später folgten fast ebenso viele „Flachmänner“. In Sagau waren übrigens 51 Sammler unterwegs, die höchste Zahl in der Gemeinde Kasseedorf.

In der Gemeinde Schönwalde sammelten weit über 150 Freiwillige Unrat aus der Natur, darunter 18 Mitglieder der Jugendfeuerwehr. Zu den Besonderheiten gehörte, dass zwischen Schönwalde und Bergfeld Autoreifen, Scheibenwischer und die Frontscheibe eines Autos gefunden wurden.

Unappetitliche Funde machten dagegen die Bujendorfer an der Straße zum Süseler Baum: Mehrere Beutel mit gebrauchten Windeln, entlang der Strecke verteilt. Dagegen gehörten zwei Golfbälle, ein Senioren-Handy und ein Schrittzähler, den vermutlich ein Jogger verloren hat, eher zu Kuriositäten, die in Groß Meinsdorf am Wegrand gefunden wurden.

Foto: kf

In Zarnekau regte eine Tütre mit drei Brötchen, die mit einer Haselnusscreme zubereitet worden waren, zum Schmunzeln an. Ärgerlich dagegen der Fund von Baustoffresten am Rastplatz zwischen Dorf und Siedlung, möglicherweise asbesthaltige Platten darunter.