Regina Voß will Bürgermeisterin bleiben

von shz.de

13. März 2018, 00:22 Uhr

Einstimmig wählten die Mitglieder des SPD-Ortsvereines Kasseedorf die amtierende Bürgermeisterin Regina Voß vergangene Woche erneut zur Spitzenkandidatin für die Kommunalwahl am 6. Mai. Voß: „Ich möchte für weitere fünf Jahre die Geschicke der Gemeinde lenken, auch wenn das Amt der Bürgermeisterin sehr viel Zeit in Anspruch nimmt.“

In den vergangenen Jahren sei vieles erreicht worden, man wolle aber Dinge noch zum Abschluss und Wichtiges auf den Weg bringen, heißt es in einer Pressemitteilung. Fast keine Änderungen gibt es auch bei den weiteren Kandidaten auf der Liste, die allesamt einstimmig gewählt wurden. In den vergangenen Jahren habe man gut zusammengearbeitet und stelle sich daher gemeinsam zur Wahl. Neben Mirko Strunge, Ute Scharf, Frank Pahl, Svenja Rahlf und Karl Witt ist als neues Gesicht Robert Höwt dazugekommen.

Höwt folgt Christian Stahl, der aus persönlichen Gründen nicht wieder kandidiert. Wiebke Aldenhoff, bisher wählbare Bürgerin im Sozialausschuss, steht auf Listenplatz acht. Sie soll laut Pressemitteilung auch künftig eine wichtige Rolle in der SPD-Fraktion innehaben. Strunge soll sich zusammen mit Witt und Höwt weiterhin im Bauausschuss engagieren, während Scharf die SPD im Finanzausschuss vertreten will.

Pahl, Rahlf und Aldenhoff sollen die sozialen Themen besetzen, teilt Voß mit, die ihre eigene Rolle wie folgt beschreibt: „Im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern will ich den begonnenen Weg zur zukünftigen Ausrichtung der Gemeinde weiterführen“.

Als Mitglied des Ortsvereines war die Bundestagsabgeordnete Bettina Hagedorn an der Aufstellung der Kandidaten beteiligt. Ihr Kommentar: „Die erfolgreiche Arbeit der SPD-Gemeindevertreter und Gemeindevertreterinnen kann fortgesetzt werden.“ Sie hätten viel für die Bürger der Gemeinde erreicht.