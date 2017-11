Regina Poersch in den Vorstand des Anny-Trapp-Vereins gewählt

vergrößern 1 von 1 Foto: Boller 1 von 1

Auf ein bewährtes Team an der Spitze setzten die Mitglieder des Eutiner Anny-Trapp-Vereins in der Jahresversammlung. Gisela Poersch bleibt erste Vorsitzende. Einstimmig wiedergewählt wurden ebenso die Stellvertreter Bettina Hagedorn (in Abwesenheit) und Wolfgang Becker sowie Kassenwart Karlheinz Jepp. Neu im Vorstand ist Regina Poersch. Sie übernahm das Amt des Schriftführers und löste Jochen Wendrich ab, der 17 Jahre lang Sitzungen protokollierte.

Die wiedergewählte Vorsitzende berichtete von einem ruhigen zurückliegenden Jahr. Über eine gute Kassenlage gab Karlheinz Jepp Auskunft. Seine überaus korrekte Kassenführung wurde von den Prüfern besonders hervorgehoben. Einstimmig erteilte die Versammlung dem gesamten Vorstand Entlastung. Der Verein zählt zur Zeit 34 Mitglieder.

Anschließend wurde über die Vergabe des Anny-Trapp-Preises 2017 beraten. Mehrere Kandidaten für diese besondere Art der finanziellen Förderung sind im Rennen. Bekannt gegeben werden sie jedoch erst bei der Verleihung, traditionell am 21. Dezember. Der Anny-Trapp-Preis, einst gestiftet zum 90. Geburtstag der Namensgeberin, wird seit 27 Jahren an Menschen oder Gruppen aus Ostholstein verliehen, die sich durch soziales Engagement für Behinderte, Kinder und ältere Mitbürger ausgezeichnet haben. Das Preisgeld beträgt 1500 Euro.