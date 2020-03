Grebin : Regina Bieber ist „Sportheldin“

Gemeinsame Aktion des Landessportverbandes und der Volksbanken Raiffeisenbanken beim Turnverein in Grebin realisiert.

von Michael Kuhr

18. März 2020, 15:55 Uhr

Grebin | Regina Bieber vom TV Grebin ist die „Sportheldin des Monats“ im Februar 2020. Im Rahmen der Aktion „Sporthelden des Monats“ des Landessportverbandes Schleswig-Holstein (LSV) und der Volksbanken Raiffeisenbanken wird das große Engagement für ihren Verein gewürdigt. Bereits seit 47 Jahren ist sie nicht nur Mitglied im TV Grebin, sondern engagiert sich schon genauso lange in vielfältiger Weise auch ehrenamtlich. Die Vertreter des LSV besuchten gemeinsam mit Carmen Harries-Scheel von der Volksbank Eutin Raiffeisenbank eG die positiv aufgeregte Gewinnerin in ihrem Verein, um ihr den Gewinnerscheck mit einem Preisgeld in Höhe von 250 Euro zu überreichen. Außerdem stand die Produktion eines Videos auf dem Programm. Es ist als öffentlichkeitswirksames Dankeschön gedacht und stellt die Preisträgerin selbst und ihr außergewöhnliches Engagement für den Verein vor.

Seit 20 Jahren ist sie Ansprechpartnerin für alle Belange rund um das Sportheim

Doch was zeichnet das Engagement von Regina Bieber aus? Seit 20 Jahren ist sie Ansprechpartnerin für alle Belange rund um das Sportheim und steht selbst viele Abende und Nächte hinter dem Tresen. Auch im Vorstand des TV Grebin ist die „Sportheldin“ seit 14 Jahren aktiv und setzt sich dafür ein, dass der Verein gegenwärtig und zukünftig sowohl finanziell als auch sportlich gut aufgestellt ist. So organisiert Bieber unter anderem seit Jahren den Flohmarkt des TV Grebin, der inzwischen über die Grenzen des Dorfes hinaus bekannt ist. Die dort erzielten Einnahmen sind für den Verein aus der Finanzplanung nicht wegzudenken und somit von großer Bedeutung.

Zur Auszeichnung waren viele Weggefährten ihrer langen Vereinsaktivität im Vereinsheim zusammen gekommen

Im vergangenen Jahr verhalf Regina Bieber dem TV Grebin gemeinsam mit ihrem Vorstand zum Gewinn des „Großen Stern des Sports“ in Bronze der Regionen Ostholstein und Plön. Das ausgezeichnete Projekt stellte eindrucksvoll das vielfältige und umfangreiche Sportangebot des Vereins für alle Altersklassen dar, hob die Bedeutung des Sportvereins für die Gemeinde hervor und verhalf dem Verein zu neuem Auftrieb. Zur Auszeichnung von Regina Bieber als „Sportheldin des Monats“ hatten sich viele Weggefährten ihrer langen Vereinsaktivität im Vereinsheim zusammengefunden − darunter ehemalige Mitspielerinnen ihrer einstigen Fußball-Damenmannschaft, alte und neue Vorstandsmitglieder sowie Familie und Freunde. Sie alle teilten die Freude der Gewinnerin und waren sich einig: Als „die gute Seele des Vereins“ hat Regina Bieber die Auszeichnung zur „Sportheldin“ mehr als verdient.

Ein so umfangreiches, langjähriges Engagement hat eine besondere Würdigung verdient.

Dieser Auffassung waren zuvor auch die Jurymitglieder der Aktion gewesen. Ein so umfangreiches, langjähriges Engagement, wie das von Regina Bieber, habe eine besondere Würdigung verdient. Das produzierte Gewinnervideo sowie weitere Informationen zu Regina Bieber finden Interessierte unter www.lsv-sh.de/presse-medien/aktion-sporthelden-des-monats/ sowie auf Facebook, Instagram und YouTube unter „Sporthelden des Monats“. Wer potenzielle Sportheldinnen oder Sporthelden vorschlagen möchte, kann ein Bewerbungsformular unter www.lsv-sh.de/presse-medien/aktion-sporthelden-des-monats/ ausfüllen und es dann an sportheldendesmonats@lsv-sh.de senden.