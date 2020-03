Eutin : Regierung lobt China-Kontakte

Der aktuellen Verunsicherung durch Corona zum Trotz: Schüleraustausch zwischen Eutin und Xinchang mit Segen der Regierung.

von Achim Krauskopf

01. März 2020, 16:35 Uhr

Eutin | Ein Frage schwingt naturgemäß immer mit, wenn in diesen Tagen von China gesprochen wird: Welche Folgen wird der Corona-Virus auf Reisen nach China oder Besuche aus dem Land in Deutschland haben? Besondere Bedeutung hatte diese Frage beim Deutsch-chinesischen Partnerschaftsverein Eutin-Xinchang, der Sonnabend im Brauhaus sein fünfjähriges Bestehen mit einem „Deutsch-chinesischen Frühlingsfest “ feierte.

Besuch aus China unterm Fragezeichen

Wie die Vereinsvorsitzende Barbara Friedhoff-Bucksch dem Ostholsteiner Anzeiger schon im Vorfeld gesagt hatte, ist die Partnerschule des Beruflichen Gymnasiums in Xinchang seit knapp drei Wochen geschlossen. In der Stadt Xinchang seien seit zwei Wochen keine neuen Corona-Erkrankung aufgetreten, es sei aber noch nicht klar, ob eine Gruppe chinesischer Schüler planmäßig Anfang August nach Eutin kommen könne.

Auch ein Gegenbesuch ist nicht sicher

Genauso unsicher sei, ob Schüler des Beruflichen Gymnasiums Eutin und Bad Schwartau im Oktober zu einem eigentlich geplanten Gegenbesuch nach Xinchang fliegen könnten, hieß es auch am Sonnabend. Zu dem Treffen waren viele Schüler des aktuellen Austauschprogrammes und auch Eltern gekommen.

Neben den Corona-Unwägbarkeiten gab es Sonnabend aber grundsätzliche positive Botschaften: Die schleswig-holsteinische Landesregierung habe eine wachsende Bedeutung von deutsch-chinesischen Beziehungen anerkannt, berichtete Barbara Friedhoff-Bucksch. Sie hatte mit ihrem Stellvertreter Andreas Harms am Donnerstag an einer Tagung im Landeshaus teilgenommen: „China und wir – wir und China“ hieß diese gemeinsame Veranstaltung des Bildungsministeriums und des Chinazentrums der Kieler Universität.

Land will China-Kompetenz ausbauen

Staatssekretärin Dr. Dorit Stenke hatte dort angekündigt: „Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Chinakompetenz in Schleswig-Holstein auszubauen. Ein Weg dahin führt über die schulische Bildung. Wir können bereits in der Schule die interkulturellen Kompetenzen und insbesondere die Chinakompetenz von Lehrkräften sowie von Schülerinnen und Schülern entwickeln.“

Was China in den vergangenen drei Jahrzehnten seiner Entwicklung geleistet hat, ist beispiellos. Klaus Schlie, Landtagspräsident

Der Schirmherr der Veranstaltung, Parlamentspräsident Klaus Schlie, hatte gesagt: „Es ist essenziell, dass wir bei uns im Norden Expertise für China haben – zurzeit gibt es da noch großen Nachholbedarf. Und wo lässt sich am besten der Grundstein für Expertenwissen legen, wenn nicht in der Schule?“ Schleswig-Holstein könne in Bereichen wie Wirtschaft und Wissenschaft, Kultur und Bildung erheblich von einer Zusammenarbeit mit dem Reich der Mitte profitieren, betonte Schlie. „Was China in den vergangenen drei Jahrzehnten seiner Entwicklung geleistet hat, ist beispiellos.“ Das müsse Schleswig-Holstein erkenne, wenn es mithalten und nicht abgehängt werden wolle.

Schulen richtiger Ort für Auseinandersetzung mit China

Der Chef der Staatskanzlei, Dirk Schrödter, hatte ebenfalls den Schulen eine wichtige Rolle bei der Frage, wie man China besser kennenlernen könne, zugeschrieben: „Unsere Schulen sind der richtige Ort für eine intensive und kritische Auseinandersetzung mit China“. Junge Leute lernten dadurch „nicht nur China besser kennen, sondern auch unsere eigene Demokratie und Werte noch mehr wertzuschätzen.“

Staatssekretärin Stenke hatte den schulischen Austausch mit der Partnerregion Zhejiang in China gelobt. Für das Erlernen der chinesischen Sprache in Schleswig-Holstein lägen seit Beginn des aktuellen Schuljahres entsprechende Fachanforderungen für die Sekundarstufe I und II vor. Außerdem sei eine enge Zusammenarbeit mit dem Chinazentrum der Uni und allen anderen Stellen, die Verbindungen zu China pflegten, wichtig.

Bericht von der jüngsten China-Reise

Die Berufliche Schule in Eutin und Ahrensbök hat seit 2012 einen Schüleraustausch mit Xinchang, bislang an der Schule von Barbara Friedhoff-Bucksch koordiniert. Sie ist weiter Vorsitzende des Freundschaftsvereines, hat nach ihrem schrittweisen Eintritt in den Ruhestand aber die Koordination an Hanjo Iwanowitsch abgegeben.

Was Schüler im Austauschprogramm bei einer Reise nach China im Herbst erwarten können, wenn es nicht zu einer Absage wegen Corona kommt, schilderten Sonnabend die Lehrkräfte Inga Raber und Andreas Harms, die im vergangenen Jahr die Gymnasiasten bei ihrer Chinareise begleitet hatten.

Außerdem hatten Schüler ein Austauschtagebuch über den Chinaaustausch 2019 vorgestellt und verteilt. Und für Musik sorgten, wie schon im vergangenen Jahr, die beiden ehemalige Schüler, Florian Affeldt und Henry Mücke.