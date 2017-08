Eutin : Reger Handel am Feuerwehrhaus

vergrößern 1 von 5 Foto: Malte Kuhr 1 von 5









Beim Flohmarkt der Freiwilligen Feuerwehr Eutin gestern am Priwall gab es in diesem Jahr trotz des Regens wieder viele Gewinner: So waren die knapp 120 privaten Marktbeschicker auf 700 Metern Verkaufsfläche mit dem Absatz ihrer Waren zufrieden. Und am Ende freute sich auch die Freiwillige Feuerwehr Eutin über eine volle Spendendose des Fördervereins um den Vorsitzenden Robert Bahr. Denn: mit den Spenden der Marktbeschicker, die keine festen Kosten für ihre Standplätze zahlen, finanziert die Wehr einen Teil ihrer Ausstattung aber vor allen Dingen Außergewöhnliches für ihren Nachwuchs, der Jugendwehr.

Der stellvertretende Ortswehrführer Klaus-Peter Lundius freute sich über die gute Resonanz. „Wir haben den letzten Platz noch heute früh um 10.30 Uhr an einen Neumünsteraner vergeben“, lachte er. Es habe allerdings auch einige Absagen gegeben. Etwa 35 Feuerwehrleute waren gestern im ehrenamtlichen „Einsatz“.

Es gab Erbsen- und Kartoffelsuppe von „Feuerwehr-Koch“ Holger Reimer, selbstgebackenen Kuchen und Kaffee bei den Feuerwehrfrauen und Gegrilltes vom DRK. Den Sanitätsdienst stellte die JUH gemeinsam mit einer Fahrzeugschau.

Bei einer Vorführung zeigten die Einsatzkräfte der Feuerwehr, wie sie eingeklemmte Menschen mit Spreizer und Schere bei Unfällen aus ihren Autowracks befreien. „Die Vorführung aber auch das Engagement bringt uns jedes Jahr neue Mitglieder“, freut sich Klaus-Peter Lundius. Im vergangenen Jahr seien nach dem Flohmarkt der Feuerwehr zwei neue Kameraden in die aktive Feuerwehr aufgenommen worden. „Jeder Aktive ist enorm wichtig für uns“, sagte Lundius. Die Veranstaltung sei eine Werbung für die Feuerwehr in der Stadt Eutin.

Eine Werbung für die Feuerwehr ist auch die Puppenbühne der Freiwilligen Feuerwehr aus Fassensdorf, die die Kinder am Rande des Flohmarktes unterhielt. „Das ist immer wieder eine runde Veranstaltung“, lobten Flohmarktgänger Monika und Jürgen Hübner mit Tochter Laura und Freund Niklas aus dem Eutiner Charlottenviertel. Und die beiden Regenschauer machten ihnen auch nichts aus.

von Michael Kuhr

erstellt am 07.Aug.2017 | 20:52 Uhr