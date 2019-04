Gross meinsdorf : Rauchsäule war weit zu sehen

Ein Feuer vernichtete Montagnachmittag eine Scheune in der Eutiner Landstraße in Groß Meinsdorf

von Michael Kuhr

01. April 2019, 17:34 Uhr

Eine mächtige Rauchsäule bohrte sich gestern Nachmittag in den blauen Himmel. In der Eutiner Straße 3 in Groß Meinsdorf war aus bisher unbekannter Ursache eine Scheune in Brand geraten. Groß Meinsdorfs Ortsswehrführer Nils Rave hatte die Einsatzleitung. Nach seinen Worten waren Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Groß Meinsdorf, Gothendorf, Fassensdorf, Röbel und Kesdorf sowie aus der Gemeinde Bosau Braak-Klenzau sowie Eutin im Einsatz. Sie hatte schwere Arbeit vor sich, waren in der Scheune landwirtschaftliche Geräte und Utensilien für die Pferdehaltung aber auch ein Heizöltank untergebracht.

Michael Kuhr

Michael Kuhr

Michael Kuhr

Im Laufe des Feuers waren auch immer wieder kleinere Detonationen in den Flammen zu hören. Die Einsatzkräfte bauten zunächste eine Schlauchleitung zum Löschteich in Groß Meinsdorf und zu einem Hydranten in Richtung Eutin auf. Später wurden weitere Einsatzkräfte alarmiert, um das an die Scheune angrenzende schmucke Wohnhaus vor den Flammen zu retten. Die K 55 war während der Löscharbeiten bis in den Abend hinein gesperrt.