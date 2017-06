Raubüberfall auf Spielhalle

Überfall in der Nacht zu Mittwoch in Mettenhof: Ein bislang unbekannter Täter drang mit der Schusswaffe in der Hand gegen 1.40 Uhr in eine Spielhalle am Göteborgring ein und bedrohte den 23-jährigen Angestellten. Nach Angaben der Polizei erbeutete der Mann einen „mittleren dreistelligen Euro-Betrag“, dann flüchtete er. Die Fahndung der Kieler Polizei blieb erfolglos. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0431/1603333 zu melden. Der Täter mit einem Drei-Tage-Bart soll etwa 1,85 Meter groß sein. Er trug

eine dunkle Jacke, eine graue Jogginghose, schwarzes Cap und schwarze Schuhe sowie eine auffällig große Sonnenbrille.

von Redaktion Eutin

erstellt am 07.Jun.2017 | 20:17 Uhr