Ratekau unterstützt Gedenkstätte Ahrensbök

von Alexander Steenbeck

21. November 2018, 11:04 Uhr

Auf Antrag der Grünen unterstützt die Gemeinde Ratekau die Gedenkstätte in Ahrensbök jetzt mit 500 Euro jährlich. Die Bedeutung regionaler Gedenkstätten als außerschulischer Lernort werde immer wichtiger, der zeitliche Abstand zur NS-Zeit immer größer. „Erinnerung bleibt nur lebendig, wenn sie weitergegeben wird“, sagte die Fraktionssprecherin der Grünen, Gaby Braune aus Ratekau. In Zeiten, in denen Schulen durch Rechtsextreme bedroht werden, weil sie mit ihren Schülern eine Kinovorstellung besuchen wollen, bestehe dringender Handlungsbedarf. „Gedenkstätten leisten hier Demokratiearbeit“, sagte Braune.