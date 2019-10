Eutin : Rassegeflügel- und Vogelschau mit 650 Tieren

70 Aussteller präsentieren in der Tiefgarage der Hans-Heinrich-Sieverthalle in der Holstenstraße wieder ihre schönsten Tiere.

Alexander Steenbeck

15. Oktober 2019, 09:18 Uhr

Eutin | Nach der Landesschau ist sie eine der größten Schauen in Schleswig-Holstein: Der Geflügelzuchtverein Eutin von 1874 ist am kommenden Wochenende erneut Ausrichter der Kreisverbandsschau des Kreises Lübeck und Ostholstein. Neben den Eutiner Vogelfreunden mit ihrer kleinen Volierenschau ist diesmal auch die IG Deutsche Zwerg Wyandotten mit dabei. „Ich freue mich über die sehr gute Beteiligung an dieser Ausstellung“, sagte die 1. Vorsitzende Anja Nagel, denn vom 19. bis 20. Oktober zeigen 70 Aussteller über 650 Tiere in der Tiefgarage der Hans-Heinrich-Sieverthalle in der Holstenstraße. Im Eingangsbereich ist diesmal das Thema Zuchtbuch Schleswig-Holstein. „Mit vielen Volieren und dem Eutiner Marktplatzflair wird dies nur ein Höhepunkt sein“, sagte Nagel. Gezeigt werden von den großen Pommerngänsen, verschiedenen Großhühnern bis zum kleinen Zwerghuhn verschiedene Vögel. „Bei den Tauben beeindrucken immer wieder die Riesentauben Römer, Strassertauben, Kropftauben bis hin zu den kleinen Hamburger Schimmeln“, so Nagel.

Auch Jugendliche zeigen mit 40 Tieren ihre züchterischen Fähigkeiten. Neun der bekanntesten Preisrichter aus dem Norden, haben die schwierige Aufgabe, bereits am Donnerstag die Tiere nach dem Rassestandard zu bewerten. Hier geht es um die begehrten Kreis-, Landesverbands-, Schloss- oder Eutiner Bänder.

Die Feierliche Eröffnung der Schau mit geladen Gästen ist am Samstag um 10 Uhr. Hier werden dann von den Besten Tieren die Kreischampions 2019 ermittelt. Auch ist ein Tierverkauf vorgesehen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Die Schau ist am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Die Kinder haben wie immer freien Eintritt.