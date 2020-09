Verhandelt vor dem Plöner Amtsgericht : Raser-Streit mit einem Teppichmesser an der Ampel ausgetragen

Der zugefügte Schnitt war 26 Zentimeter lang und musste im Krankenhaus behandelt werden. 5.000 Euro Geldstrafe.

von Michael Kuhr

30. September 2020, 16:46 Uhr

Plön | Wer wünscht sich manchmal nicht mehr Gelassenheit im Straßenverkehr. Das gilt besonders für die beiden Autofahrer, deren Fall nun vor dem Plöner Amtsgericht verhandelt wurde. Ereignet hat sich der Vorfall allerdings schon am Pfingstmontag 2018 in Schwentinental. Gegen 15.10 Uhr soll der heute 26-jährige Angeklagte auf der L52 unterwegs gewesen sein, als es zu dem Vorfall kam.

Irgendwie kamen sich die beiden Fahrer beim Abbiegen in Raisdorf sehr nahe. Der eine kam vom Kreisel, der andere von der B76. Beide wollten rechts abbiegen. Weil der innen Fahrende den außen Fahrenden nicht einscheren lassen wollte, stattdessen sogar beschleunigte, kochten die Emotionen hoch.

Auf der Geraden vor der Ampel überholte der Fahrer des Audi A1 (188 PS) den roten Golf des anderen. Schon während des Überholvorganges soll der Audi-Fahrer mit der gestreckten Faust aus dem Fenster gedroht haben. Nach einem mehr als gewagten Überholvorgang bei Gegenverkehr mussten beide dann an einer roten Ampel halten – und dort kam es zu einem handfesten Streit. Bei dem der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft letztlich ein Teppichmesser aus seinem Wagen holte, den anderen bedroht haben und ihm einen 26 Zentimeter langen Schnitt vom Rücken unter dem linken Arm bis zur Brust versetzt haben soll.

„Ich habe kaum etwas hinzuzufügen, es ist eigentlich alles gesagt“, so der Angeklagte zum Richter. Und doch kamen bei der gut fünfstündigen Verhandlung immer mehr Fragen und Widersprüche auf. Er wollte den Golf-Fahrer nur zur Rede stellen, so der Angeklagte, denn aus dessen Auto kam so viel Rauch, dass er die Sicht behinderte. Das spätere Opfer habe ihn dann im zunächst verbalen Streit aus dem Auto gezogen und gewürgt. Daraufhin habe er das „beruflich benötigte“ Cuttermesser genommen und es dem Angreifer gezeigt. „Doch er ging wieder auf mich los und hat mich aus dem Auto gezogen.“ Als er zu Boden gerungen wurde habe er den anderen leider verletzt, es kam „ungewollt“ zu besagtem Schnitt.

So die eine Version. Das schilderte das als Nebenkläger auftretende Opfer, ein heute 24-Jähriger aus Altenholz, ganz anders. Der Audi-Fahrer sei ausgestiegen und habe ihn bedroht. „Ich habe deine Nummer, ich finde dich, dann bist du tot“, habe er gesagt. Als der Audi-Fahrer auf ihn zukam habe er, der Zwei-Meter-Mann, ihn kurzerhand gegen dessen Auto gedrückt. Er habe ihn am Nacken gepackt und nicht gewürgt. Als er zu seinem Golf zurück wollte, habe der Angeklagte gegen seinen Kotflügel „gerotzt“, so wörtlich. Und dann habe er das Cuttermesser geholt und damit herumgefuchtelt. Es kam erneut zum Handgemenge und zu besagtem Schnitt, der zwar nicht lebensgefährlich war, aber im Krankenhaus behandelt werden musste. Geblieben ist eine Narbe.

Die unbeteiligten Zeugen, eine ihm nachfolgende und eine entgegenkommende Autofahrerin, haben zumindest Teile der Aggression mitbekommen, den Streit und die Rangelei. Zu schnell seien beide in jedem Fall gefahren und aggressiv. „Beide fuhren bekloppt auf die Ampel zu“, so die eine Schilderung. „Es sah gefährlich aus für das Opfer“, so die andere. Letztlich schilderte auch die Freundin des Opfers, dass dieser wohl nicht ganz emotionslos geblieben sei.

Für das Gericht eine schwierige Abwägungsfrage. Doch am Ende war unbestritten, dass der Angeklagte das Messer zog und damit drohte. Nach Beratung der beteiligten Parteien sah das Gericht dann von einer Verurteilung aus öffentlichen Interesse unter Auflagen ab und führte den Prozess als Adhäsionsverfahren zu Ende. Das heißt, zivilrechtliche Ansprüche werden mit in die Entscheidung einbezogen.

In diesem Fall ist es eine Geldbuße in Höhe von immerhin 5000 Euro als Entschädigung für das Opfer. Wenn der Angeklagte die ersten sechs Raten mit 400 Euro monatlich 2400 Euro zahlt und die weiteren mit 150 Euro, erlässt ihm das Gericht die letzten 500 Euro. Dafür verzichtet das Opfer auf weitere Forderungen in einer Zivilklage. Damit waren dann alle einverstanden.