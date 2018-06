Rasen zu schlecht? HSV bricht Trainingslager ab

von Achim Krauskopf

25. Juni 2018, 17:07 Uhr

Der HSV sorgt wieder einmal für einen Eklat: Der Zweitligist hat gestern sein Trainingslager in Glücksburg nach nur einem Tag abgebrochen – ein Alleingang von Trainer Christian Titz. Der Grund: Die Qualität des Trainingsplatzes auf dem Gelände der Marineschule Mürwik in Flensburg sei angeblich zu schlecht. Andere Offizielle vom HSV reagierten auf die Entscheidung des Trainers mit Kopfschütteln. Denn: Der Rasen sei in einem vernünftigem Zustand, wie neutrale Beobachter bestätigen. Sport