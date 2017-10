Rasantes Ostsee-Derby

vergrößern 1 von 1 Foto: Hartmann 1 von 1

von Harald Klipp

erstellt am 31.Okt.2017 | 21:48 Uhr

Das Ostsee-Derby in der Eishockey-Oberliga hielt, was es zuvor versprochen hatte. Vor über 900 Zuschauern, darunter viele Gäste-Fans unterlag der EHC Timmendorf nach einer packenden Partie gegen den Rostocker EC mit 3:4(2:0, 0:2, 1:2) Toren.

Zum Spielbeginn standen noch viele Zuschauer wartend vor der Halle, doch Gäste-Trainer Latta weigerte sich, einem späteren Anbully zuzustimmen. So verpassten einige Besucher ein temporeiches Spiel, in dem die Timmendorfer die Initiative an sich rissen. Der verdiente Lohn war eine 2:0-Führung zur ersten Pause, die Kenneth Schnabel (12.) und Kevin Kunz (13.) herausschossen.

Im mittleren Spielabschnitt wurden die Rostocker stärker, es gab jedoch auch für die Gastgeber genügend Gelegenheiten, den Vorsprung auszubauen. Diese wurden jedoch nicht genutzt, während die Gäste binnen drei Minuten zum 2:2 ausglichen. Auch im letzten Drittel ging es hin und her. Erst trafen die Piranhas in der 43. Minute zum 3:2, doch wenig später gelang Patrick Saggau in Überzahl der Ausgleich zum 3:3. Beide Teams hatten Gelegenheiten zum Siegtreffer, doch nur Rostock traf in der 53. Minute und rettete die Führung über die Zeit. Der Timmendorfer Trainer Steve Pepin war unzufrieden: „Wir haben nur im ersten Drittel wirklich gut gespielt und danach die Rostocker ins Spiel gelassen. Zudem haben wir unsere Chancen wieder einmal nicht genutzt.“