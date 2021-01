Ostholsteiner bei der Rallye Dakar : Rang vier für Dirk von Zitzewitz auf der „Königsetappe“

Am Freitag geht es für den Karlshofer und seinen saudischen Beifahrer auf die abschließende Etappe der Wüstenrallye.

14. Januar 2021, 16:10 Uhr

Yanbu/Karlshof | Mit einer soliden Leistung hat Navigator Dirk von Zitzewitz an der Seite seines saudischen Piloten Yazeed Al-Rajhi am Donnerstag die Königsetappe der Rallye Dakar beendet und Tagesrang vier gesichert. Der Tagessieg ging an Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (QAT/FRA, Toyota).

Gesamtführende der in Saudi-Arabien stattfindenden Rallye bleibt der 13-malige Dakar-Sieger Stéphane Peterhansel mit seinem französischen Co-Piloten Edouard Boulanger (FRA/FRA, Mini). Al-Rahji/von Zitzewitz haben mit über sechs Stunden Rückstand auf den Spitzenreiter keine Chance mehr auf eine Top-10-Platzierung.

„Wir haben gut eröffnet, doch nach 80 Kilometern haben wir mittig einen Stein getroffen. Zunächst dachten wir, uns wäre ein Differenzial kaputt gegangen, es war brutal laut im Auto“, berichtete der aus Karlshof (Gemeinde Wangels) stammende von Zitzewitz. Später habe sich das Geräusch aber gegeben.

Schwierige Navigation

„Im zweiten Teil ging es zwischen Nasser Al-Attiyah und uns immer hin- und her, auch wegen Reifenschäden“, schilderte von Zitzewitz. Doch im Schlussabschnitt sei das Roadbook alles andere als präzise gewesen. „Wir mussten einmal umkehren, um einen Wegpunkt zu validieren.“ In den Dünen sei Al-Rahji wieder eine Bank gewesen.

Jetzt sind wir beide absolut ausgelaugt. Dirk von Zitzewitz, Co-Pilot

Die schwierige Navigation und fahrerisch anspruchsvollste Etappe mit Schotterpisten, Geröllabschnitten und Dünenquerungen verlangte Al-Rajhi und von Zitzewitz alles ab. „Jetzt sind wir beide absolut ausgelaugt.“ Am Freitag geht es auf die zwölfte und damit abschließende Etappe von Yanbu nach Dschidda. Sie gilt als letzter Härtetest vor der Zielrampe für Fahrer und Beifahrer.