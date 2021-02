Steine geben Rätsel auf : Rätselhafte „So-da-Steine“ zeigen dem Weg in die Bundeshauptstadt Berlin

In Eutin und Malente stehen so genannte Berliner Meilensteine – aber kaum jemand weiß etwas über sie

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

26. Februar 2021, 15:37 Uhr

Malente/Eutin | Zugegeben: Bis zum mythenumrankten Stonehenge ist es noch ein weiter Weg. Aber auch in Ostholstein geben Steine Rätsel auf. Und fast jeder hat die weiß-getünchte Stele in Malentes Mitte bestimmt schon mal gesehen, aber kaum einer weiß so genau, was es damit auf sich hat. An der Ecke Bahnhofs- und Marktstraße steht diese besondere Stein-Skulptur. Darauf ist gut sichtbar ein aufrecht gehender Bär abgebildet. Genauer gesagt – ein Berliner Bär. Darunter ist die Anzahl der Kilometer vermerkt, die man von dieser Stelle aus bis in die Bundeshauptstadt fahren muss – nämlich 345 Kilometer.

Ähnliche Zeichen gibt es auch in Eutin – am Berliner Platz – zu deuten: 315 Kilometer sind auf einem Findling vermerkt, dazu gibt es den Bären in Form des Berliner Stadtwappens zu sehen.

Mehr ist im Grunde von beiden Steinen nicht bekannt. Scherzhaft könnten sie auch „So-da-Steinen“ heißen – sie stehen nur noch so da.

Aber: Sowohl der Eutiner als auch der Malenter Berlin-Stein sind zwar jeweils Unikate, sie haben jedoch Verwandte. Die steinernen Bären-Stelen sind Denkmale, die an die Teilung Berlins und an dieses traurige Kapitel der deutschen Geschichte erinnern sollen. Die sogenannten Berliner Meilensteine, Kilometersteine oder Gedenksteine wurden zwischen 1954 und 1989 unter dem Motto „Bären für Berlin“ in hunderten deutschen Städten aufgestellt – so auch in Malente und in Eutin. Nur wann genau, scheint inzwischen in Vergessenheit geraten zu sein, denn weder bei Stadt noch den Gemeinden gibt es nähere Details. Allein in Eutin könnte die Umgestaltung des Neuen Markts einen Hinweis geben können, wann der Stein dort aufgestellt wurde. Zur Erinnerung: Die Umbenennung in Berliner Platz erfolgte 1989.

Bekannt ist wiederum, dass 1954 an der Autobahn zwischen Köln und Frankfurt/Main der erste Berliner Kilometerstein aufgestellt wurde. Mehr als 250 Steine folgten in Orten oder an Autobahnen – nicht nur in Malente und Eutin wurden diese steinernen Gedenkstelen aufgebaut. Ähnliche lassen sich in der Region in Lütjenburg, Lübeck, Bad Oldesloe und in Bad Segeberg finden. Denn viele Orte wollten auf diese Weise ihre Solidarität mit dem von der DDR eingeschlossenen Berlin bekunden. Wie viele dies in steinerner Form taten, ist heute allerdings unbekannt; es gibt eben nur Schätzungen.

Wie zahlreiche andere Steine mit einem Bären-Relief auch, ist der Malenter Gedenkstein ein so genannter Sintenis-Stein der Bildhauerin Renée Sintenis (1888-1965), von der das stilisierte Bären-Motiv stammt. Die Berliner Bildhauerin und Grafikerin schuf unter anderem das Vorbild für die goldenen Bären, die alljährlich auf der Berlinale verliehen werden. Hinter der Idee stand damals der Verleger und Berlin-Bauftragte Gerd Bucerius, der anregte, auf den bundesdeutschen Autobahnen alle 100 Kilometer einen Kilometerstein mit dem Berliner Bären zu errichten. Bucerius konnte diese aus Mitteln des Bundes finanzierten Meilensteine jeweils kostenlos zur Verfügung stellen, die Gemeinden hatten jeweils nur für die Kosten der Errichtung der Steine geradezustehen.

Aber nicht nur Kilometersteine gibt es: Viele weitere Skulpturen mit dem Berliner Bären oder dem Stadtwappen wurden aufgestellt – wie in Eutin. Sie fallen jedoch nicht in die Kategorie der Meilensteine.

Nicht alle Steine stehen noch an Ort und Stelle – viele sind bereits verschwunden; so geschehen in Timmendorfer Strand.

Damit die „So-da-Steine“ nicht so geheimnisumwittert bleiben wie Stonehenge: OHA-Leser, die etwas Licht ins Dunkel der rätselhaften Steine in Malente und Eutin bringen können, können sich per E-Mail an redaktion.eutin@ shz.de melden.



Einen Überblick über die Berlin-Steine gibt es im Internet unter www.m1k.de/berlinermeilensteine