Radweg: SPD will mehr Geld besorgen

Die Abgeordneten Kai Vogel und Sandra Redmann wollen sich für höhere Landesbeteligung einsetzen

24. September 2018, 13:54 Uhr

Die Gemeindevertretung hat gestern Abend über die höheren Kosten für den Radwegbau an der Landesstraße 57 zwischen Lensahn und Schönwalde beraten. Der rund sieben Kilometer lange Radweg soll nach derzeitigem Stand 2,8 Millionen Euro kosten. Die Hälfte der Gesamtkosten trägt das Land. Von den anderen 1,4 Millionen Euro soll Schönwalde 53 Prozent zahlen, Lensahn 47 Prozent. Zunächst würde die Nachbargemeinde Lensahn diesen Anteil bezahlen – mit maximal 15,5 Jahre Tilgungszeit, davon zehn Jahre zinsfrei. Mit den praktischen Vorbereitungen des Bau soll im Februar 2019 begonnen werden.

Die SPD-Landtagsabgeordneten Kai Vogel und Sandra Redmann versicherten gestern Mittag bei einem Besuch in Schönwalde ihre Unterstützung bei dem Bemühen um weitere Fördergelder für die Gemeinden. Das Landesweite Radverkehrsnetz (LRVN) biete Möglichkeiten, Radwege an Bundes- und Landesstraßen zu bezuschussen, sagte Kai Vogel. Die Voraussetzungen für einen Zuschuss seien nach Vogel gegeben. Der erste Punkt: Die Verkehrs- und Unfallsituation. Die L 57 sei nach Meinung des Landtagsabgeordneten für Fahrradfahrer eine „unschöne Strecke“, auf die man nur sehr ungern seine Kinder mit dem Fahrrad schicke. Auch die Zahl der Busse sei „relativ überschaubar“, erklärt Vogel als zweiten Punkt für die mögliche Förderung. Diese zwei Aspekte machten es Schülern aus Schönwalde, die eine Schule in Lensahn besuchen, schwierig: Die öffentlichen Verkehrsmittel deckten die Beförderung nicht hinreichend ab, und mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren sei wegen der Verkehrssituation zu unsicher.

Des Weiteren solle sich der Tourismus um Schönwalde weiter entwickeln. „Schleswig-Holstein ist nicht Fahrradtourismus-Land Nummer Eins, es hat aber die besten Voraussetzungen, um es zu werden“, sagte Kai Vogel.

Die SPD-Landtagsabgeordnete Sandra Redmann sagte gestern in einem Gespräch mit den Vorsitzenden der SPD-Ortsvereine und Fraktionen von Schönwalde und Lensahn zu, dass sie und Vogel sich um Fördermittel bemühen werden, wenn die beiden Gemeinden den Radweg bauen wollen.