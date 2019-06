Malente : Radweg Nüchel – noch keine endgültige Klarheit

Malenter Ausschuss schluckt Mehrkosten, aber nur unter Vorbehalt.

26. Juni 2019

Malente | Seit Jahrzehnten ist es ein Dauerbrenner in der Gemeinde Malente: der Radwegbau von Sielbeck über Nüchel nach Kirchnüchel. Um fehlende Mittel in einem defizitären Haushalt und die Frage, ob sich die Gemeinde dieses Vorhaben überhaupt leisten könne, ging es am Dienstagabend im Malenter Planungsausschuss – vor allem mit Blick auf nicht unerhebliche Mehrkosten, die sich bei der konkreten Planung des Projekts aufgetürmt hatten (wir berichteten).

Die stellvertretende Bürgermeisterin Gudrun Förster (CDU) appellierte an den Ausschuss, die gestiegenen Kosten zu akzeptieren. „Es liegt auf der Hand, dass es teuer wird. Aber wir stehen bei den Menschen in Nüchel seit vielen Jahren im Wort. Das sollten wir in diesem Fall durchziehen“, forderte Gudrun Förster.

Dieter Path, Dorfvorsteher in Nüchel, erklärte: „Wir sind nun Opfer der Wirtschaftslage und neuer Gesetzgebung geworden.“ Seit 1971 sei dieses Thema nicht zu Ende geführt worden. „Es betrifft nicht nur Nüchel, sondern die gesamte Region mit ihrem Radwegenetz“, sagte Path.

Wie berichtet, ging es um rund 500.000 Euro Mehrkosten für das Gesamtprojekt, die jedoch förderfähig seien. Der Gesamtbetrag, der für Malente bei dem Gemeinschaftsprojekt mit der Stadt Eutin und der Gemeinde Kirchnüchel anfalle, belaufe sich auf rund 1,8 Millionen Euro.

Nach einem Hinweis des Finanzausschussvorsitzenden Wilfred Knop (FDP) wurde der Beschluss gefasst, der Kostenerhöhung zuzustimmen – vorbehaltlich der Zusage des Landes über Förderung der Mehrkosten und der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen. Knop: „Wir sind mit der Entscheidung durch.“ Jetzt seien Land und Kommunalaufsicht gefragt.“