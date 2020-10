Zeugen gesucht : Radlerin verletzt: ihr wurde die Vorfahrt genommen

Eine 74-jährige E-Bikerin stürzte am Sonntag in Laboe.

von Achim Krauskopf

05. Oktober 2020, 14:17 Uhr

Laboe | Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht im Einmündungsbereich der Mühlenstraße, Börn und Hafenstraße in Laboe. Der Unfall ereignete sich am Sonntag kurz nach 14.40 Uhr. Eine Radfahrerin verletzte sich dabei am Bein. Die 74-jährige E-Bike-Fahrerin fuhr mit ihrem Mann die Mühlenstraße aus Richtung des Heikendorfer Weges kommend in Richtung Börn. Der Fahrer oder die Fahrerin eines weißen Kombis, näheres zu dem Fahrzeug ist nicht bekannt, fuhr die Straße Börn in Richtung Hafenstraße. An der Einmündung zur Mühlenstraße missachtete der Pkw-Fahrer, wie es im Polizeibericht weiter heißt, die Vorfahrt der 74-Jährigen.

Sie versuchte einem Zusammenstoß auszuweichen, stürzte dabei und verletzte sich schwer am linken Bein. Sie wurde mit einem Rettungswagen in die Universitätsklinik Kiel verbracht.

Der Fahrer oder die Fahrerin des weißen Kombis bemerkte nach Aussage von Zeugen den Sturz, entfernte sich jedoch unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nehmen die Polizeibeamten unter der Rufnummer 0431/ 5601320 entgegen.