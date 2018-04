Radfahren für Kampf gegen Krebs

Premiere: Karitative Sport-Veranstaltung „BIG Challenge-Tag Schleswig-Holstein“ am 10. Juni erstmals in Ahrensbök

von shz.de

11. April 2018, 13:21 Uhr

„Aufgeben kommt nicht in Frage!“ Unter diesem Motto setzen sich jährlich beim „BIG-Challenge-Tag Schleswig-Holstein“ Hunderte Radfahrer für den Kampf gegen Krebs ein. Dieses Jahr findet die karitative Sportveranstaltung zum ersten Mal in Ahrensbök statt. Mit ihrem sportlichen Einsatz wollen die Teilnehmer Spenden sammeln, die zu einhundert Prozent der Deutschen Krebshilfe zufließen.

Die Diagnose Krebs kann jeden treffen. Auch Ute Volquardsen, Dietrich Pritschau und Reimer Wree haben vor drei Jahren enge Verwandte durch Krebs verloren. Gemeinsam beschlossen die Landwirte daraufhin, sich im Kampf gegen Krebs zu engagieren und riefen den „BIG Challenge Schleswig-Holstein ins Leben“ – eine Untergruppierung von „BIG Challenge Deutschland“. Dieser Verein wurde 2014 von Landwirten am Niederrhein gegründet und veranstaltet seitdem jährlich den „BIG Challenge-Tag“ zugunsten der Krebshilfe.

Auch in Schleswig-Holstein wird das Projekt sehr gut angenommen. Allein im vergangenen Jahr waren rund um Futterkamp durch Teilnehmer und Sponsoren 12 500 Euro zusammengekommen. Die Spendensumme wurde dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) für die Sport- und Bewegungstherapie von Krebspatienten überreicht.

In diesem Jahr wird der Tag erstmals in Ahrensbök veranstaltet. Basislager ist „Bauernhofeis Steffens“ von Dörte und Mike Steffens im Lagendamm 3. Direkt vor dem Hof am Festplatz der Ahrensböker Schützen in der Lübecker Straße treffen sich am 10. Juni um 9.30 die Teilnehmer. Es wird zwei Routen geben: eine 24 Kilometer lange Familien- und Freizeitroute, die auch für Kinder geeignet ist, entlang abwechslungsreicher Feldwege, mit Zwischenstopp am Gut Pronstorf. Die andere Route eignet sich für Radsportler. Die Strecke beträgt zirka 60 Kilometer und führt über eine anspruchsvolle Hügellandschaft.

Nach einer kleinen Fahrereinweisung und einer anschließenden Andacht um 10 Uhr erfolgt um zirka 11 Uhr der Start für die Radfahrer in mehreren Gruppen. Teilnehmen kann jeder, der Spaß am Radfahren hat und sich für die gute Sache einsetzen möchte – ob Einzelfahrer, Familien oder Firmenteams. Eine Startgebühr wird nicht erhoben. Stattdessen zahlt jeder Teilnehmer über 16 Jahren eine Mindestspende von 30 Euro. Jedes weitere Familien- oder Teammitglied zahlt 20 Euro. Hinzu kommen die Spendengelder der Sponsoren, so dass hoffentlich wieder eine möglichst hohe Summe für die Deutsche Krebshilfe zusammenkommt.

Parallel zum „BIG Challenge-Tag“ findet am 10. Juni auch der Tag des offenen Hofes statt, an dem sowohl „Bauernhofeis Steffens“ als auch Gut Pronstorf teilnehmen. Die Challenge-Teilnehmer und Gäste dürfen sich auf Torten, Eis, Kuchen, Grillwurst, Kaffee und Kaltgetränken sowie ein buntes Rahmenprogramm freuen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt eine plattdeutsche Rockband.

Gegen 16 Uhr sollten alle Teilnehmer wieder in Ahrensbök eingetroffen sein, so dass alle zusammen den Tag um 16.30 Uhr gemeinsam mit dem Schirmherrn der Veranstaltung, Ministerpräsident Daniel Günther, ausklingen lassen können.







Wer beim mitradeln möchte, kann sich unter www.bigchallenge-sh.de anmelden. Auch Sponsoren finden hier alle nötigen Informationen.