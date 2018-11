von Michael Kuhr

22. November 2018, 12:31 Uhr

Ellen Weisbrod und Claudia Kassner präsentieren vom 26. November bis zum 28. Dezember ihre Arbeiten unter dem Titel Querbeet im Bistro der Tourist-Info Großer Plöner See. Die Bilder von Claudia Kassner haben einen eigenen kreativen Raum, egal ob konkret oder abstrakt. Als Dozentin an verschiedenen Kunstakademien und in zahlreichen Kursen in ihrer eigenen Malschule versucht sie Menschen für Kunst zu begeistern. Für Ellen Weisbrod ist malen wie ein Kurzurlaub. Die Farben sind unmittelbar mit ihrer Stimmung verbunden.

Die Ausstellung hat montags bis freitags von 6 bis 16.30 Uhr geöffnet.