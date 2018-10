Eutin : „Pyro-Games“: Aufbau startet Freitag

Die Vorbereitungen für den Feuerwerks-Wettkampf an der Eutiner Stadtbucht laufen. Der Veranstalter erwartet 2-3000 Besucher.

von Alexander Steenbeck

22. Oktober 2018, 11:25 Uhr

Mit tausenden farbenfrohen Effekten wollen Feuerwerker am Samstag den Abendhimmel über Eutin zum Leuchten bringen. Die Vorbereitungen für „Pyro-Games“, dem Wettstreit dreier Feuerwerker, laufen auf Hochtouren. „Am Freitag Mittag beginnen wir mit dem Aufbau“, sagte Projektleiter Thomas Fröbe auf OHA-Nachfrage.

Spaziergänger entlang der Stadtbucht haben jedoch zunächst keine Sperrungen zu befürchten. „Die Seepromenade bleibt bis nachts begehbar“, so der Meister für Veranstaltungstechnik von THF Events. Am Samstag gehe der Aufbau ab 9 Uhr weiter; die Seepromenade bleibe bis etwa 15 Uhr für Spaziergänger passierbar. Danach erfolge die Sperrung des Bereichs, der ab 17 Uhr – wenn der Einlass beginnt – nur über die Zugänge „Am Schloss“ und „Rosengarten“ erreichbar ist; im Grunde also wie zu Zeiten der Landesgartenschau.

Um 17 Uhr startet auch gleich das Programm mit Trommel- und Feuershow. Der eigentliche Wettkampf der drei Feuerwerker wird etwa ab 19.30 Uhr beginnen, so Fröbe.

Die Feuerwerker zünden die Böller und Raketen am Abend aus sicherer Entfernung per Funkfernbedienung. In Höhen von 75 bis 100 Metern über der Stadtbucht sollen die Raketen dann explodieren. Fröbe spricht von einer Herausforderung, das Feuerwerk in der Stadtbucht zu zünden. „Das wird schöne Spiegelungen auf dem Wasser geben“, so Fröbe. Die Startbasis wird auf der Landzunge des Seeparks aufgebaut. Dieser Bereich ist aus Sicherheitsgründen für Passanten tabu; Spaziergänger können den Seepark – zwar mit kleinen Umwegen – jedoch ständig durchqueren. „Der Weg zur Brücke bleibt während der gesamten Zeit passierbar“, sagte Fröbe.

Sofern nicht Sturm aufzieht – ab Windstärken der Größe 7 oder 8 würde das Feuerwerk unkontrollierbar werden, so Fröbe – steht dem Farbenspiel am Himmel nichts im Wege. Selbst bei Regen würde „Pyro-Games“ stattfinden, sagte der Projektleiter.

2-3000 Besucher werden je nach Wetterlage zu den „Pyro-Games“ erwartet. In Sachen Parkplätze verweist der Veranstalter auf die bekannten öffentlichen Stellplätze in der Stadt. Die 400 Sitzplätze sind indes bereits ausverkauft. Stehplätze gibt es noch – Karten kosten 21,83 Euro und sind in der Geschäftsstelle des OHA in der Schloßstraße 5-7 in Eutin erhältlich.