Grömitz : Puppenstuben im Grömitzer Haus des Gastes

von Alexander Steenbeck

26. Juli 2019, 09:18 Uhr

Grömitz | Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Grömitz präsentiert die zwölfte Auflage der „Grömitzer Minis“, der Puppenstuben- und Miniaturen-Börse am Sonntag, 28. Juli, im Haus des Gastes. Direkt an der Strandpromenade bei der DLRG-Hauptwache gibt es von 11 bis 17 Uhr sowohl für Puppenhaus-Freunde wie auch für Besucher, die in die Miniaturwelten eintauchen möchten, wieder Gelegenheit zum Stöbern, Schauen und sich überraschen lassen.

Mehrere neue Aussteller sind bei der Schau mit ihren kleinen Kostbarkeiten zu Gast. Auf der Verkaufsausstellung der „Grömitzer Minis“ finden sich Stände mit winzigen Möbeln, Blumen, Schuhen, Hüten und Hutschachteln, kleine Szenen, Esswaren vom Kuchen bis zur Mettwurst und vieles mehr. Aber auch die „Selbermacher“ kommen nicht zu kurz: Bastelmaterial und -packungen werden ebenso angeboten. Das Herstellen und Sammeln von Puppenhäusern oder -stuben sei ein Hobby, das seit vielen Jahren immer mehr Freunde findet, teilten die Veranstalter mit. Von Häusern oder Stuben im Stil des 18. und 19. Jahrhunderts bis hin zu modernen Wohnungen: „Es gibt nichts, was es nicht gibt“, hieß es. Besonders beliebt seien Szenen für Feiertage, wie Ostern, Weihnachten oder auch zu Hochzeiten, Taufen und Co.

Als Höhepunkt gilt auch in diesem Jahr eine Puppenhaus-Ausstellung mit einem großen Puppenhaus mit 15 Zimmern im Stil des ausgehenden 19. Jahrhunderts und vielen einzelnen Themen-Stuben und Szenen.

Bei der Miniaturen-Messe ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Das DRK Grömitz verkauft Kaffee und Kuchen. Alle Einnahmen hieraus kommen dem Ortsverein zugute.

Der Eintritt zur Messe ist frei.