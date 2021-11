Gymnastik und Tanz : PSV-Tänzerinnen überzeugen beim Deutschland-Cup in Röbel

Eutiner Sportlerinnen werden im Wettstreit mit Konkurrentinnen aus ganz Deutschland Fünfte.

Röbel | Training zu Hause vor dem Bildschirm statt gemeinsam in der Gruppe. Das war während de Corona-Beschränkungen oft der sportliche Alltag der Gymnastinnen des PSV Eutin. Trotz dieser Umstände haben die jungen Sportlerinnen beim „Deutschland-Cup“ in Röbel in Mecklenburg-Vorpiommern eine gute Leistung gezeigt und sind mit dem fünften Platz belohnt worden. ...

