PSV-Mannschaft verpasste um ein Haar die Titelverteidigung

19. September 2018, 12:21 Uhr

Nur zwei Mannschaften aus dem Kreis Ostholstein traten zum Abschluss der Freiluftsaison auf Landesebene zu den Titelkämpfen im Mannschafts-Cup an, und beide kamen vom Polizei-Sportverein Eutin. Die männliche U20-Jugend verfehlte denkbar knapp die Titelverteidigung und musste mit dem zweiten Rang zufrieden sein, während die weibliche U16 Fünfte wurden.

In fünf Einzeldisziplinen kommt jeweils nur ein Vertreter des Vereins in die Wertung, zusätzlich gibt es noch Punkte in der 4x100-Meter-Staffel. Ein Streichergebnis gibt es nicht.

Das herausragende Ergebnis gelang erneut Kugelstoßer Mika Jokschat in der U20. Obwohl noch zum U18-Jahrgang gehörend, musste er diesmal die um ein Kilo schwerere sechs Kilogramm Kugel in die Hand nehmen und steigerte seine Bestmarke auf 15,00 Meter – immerhin Platz 13 in Deutschland.

Ebenfalls in Topform präsentierte sich Hochspringer Lasse Stender, der glänzende 1,96 Meter übersprang. Auch diesmal fiel die Latte bei der Schallmauer von zwei Metern drei Mal. Tom Anderson sorgte mit seinem Erfolg im Weitsprung mit 5,46 Meter für den dritten Eutiner Sieg.

Pech für die Eutiner war, dass 1500-Meter-As Daniel Garschke wegen eines Schüleraustausches sich in den USA aufhält. So musste Hochspringer Philipp Landgrebe einspringen. Seine 5:19,05 Minuten reichten lediglich zum Ehrenpunkt.

Mit 4,3 Meter/Sekunde Gegenwind erwischten die Sprinter schlechte Bedingungen, so dass Lennart Völz als Dritter mit 12,29 Sekunden zufrieden sein musste. Thore Steenken, Völz, Stender und Anderson kamen in der Staffel als Zweite nach 46,54 Sekunden ins Ziel. Nur zwei Punkte fehlte dem Team zum Gesamtsieg.

In der weiblichen U16-Mannschaft gelang Nane Maaß über 100 Meter als Zweite in 13,47 Sekunden die beste Platzierung. Das Team musste krankheitsbedingt umgestellt werden, so wurde Hürdensprinterin Amelie Putzer im Kugelstoßen eingesetzt. Mit 8,85 Meter konnte sie zufrieden sein.

Jette Andres sprang 4,44 Meter weit, Lisa Handt lief die 80 Meter Hürden in 14,43 Sekunden und Zoe Hurka kam über 800 Meter in 2:43,49 Minuten ins Ziel. Handt, Maaß, Andres und Putzer zeigten in der Staffel gute Wechsel und wurden in 53,72 Sekunden nur eine Hundertstel Sekunde hinter dem Bronzeplatz Vierte.