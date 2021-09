Synchrongymnastik : PSV-Gymnastinnen halten sehr gut mit

Nele Ballnus und Emily Balszunat werden bei den deutschen Meisterschaften in Ulm Elfte.

Ulm | Auch eine recht kurze Vorbreitungszeit die zudem von den Corona-Maßnahmen geprägt war, konnte vier junge Gymnastinnen des Polizeisportvereins Eutin nicht stoppen. Sie gingen bei den deutschen Meisterschaften in der Synchrongymnastik in Ulm an den Start und hielten dort gut mit. Flüssiger Vortrag Bei der Synchrongymnastik turnen jeweils zwei Mädchen zus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.