Eutin : Prozessbeginn im Malenter Mordfall

Dienstag beginnt der Prozess gegen einen 37-Jährigen, der seine Mutter im Streit erstickt haben soll.

von Constanze Emde

18. April 2019, 13:01 Uhr

Malente/ Lübeck | Das tödliche Ende eines Urlaubs schockte die Malenter im Oktober vergangenen Jahres: Ein 36-Jähriger soll seine Mutter (63) in deren Ferienhaus nach einem Streit erstickt haben. Nachdem sie regungslos am Boden lag, habe er als erstes den Bestatter informiert. Die Polizei sei erst später dazugekommen, hieß es damals von der Staatsanwaltschaft. Durch die Obduktion konnte schließlich der gewaltsame Tod der Mutter festgestellt werden.

Der Sohn, der noch am Tatort über Herz-Kreislauf-Probleme geklagt hatte, ließ sich freiwillig in die Neustädter Psychiatrie bringen. Von dort kam er mittels Haftbefehl direkt in die Lübecker Justizvollzugsanstalt. Ein lupenreines Geständnis, so die Staatsanwaltschaft, hatte es im Oktober nicht gegeben, der Sohn habe jedoch eingeräumt, seine Mutter im Rahmen einer Auseinandersetzung im Schwitzkasten gehabt zu haben.

Prozessauftakt gegen den nunmehr 37-Jährigen ist am Dienstag, 23. April, am Lübecker Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm heimtückischen Mord vor, da „die Mutter sich keines Angriffs versehen haben und deshalb wehrlos gewesen sein soll“. Dem Angeklagten soll es zum einen darum gegangen sein, sich aus der von ihm empfundenen Unterdrückung seitens seiner Mutter zu befreien. Zum anderen hat er laut Anklagevorwurf verhindern wollen, dass die Mutter ihn enterben könnte. Das Gericht hat sieben Verhandlungstage anberaumt und 18 Zeugen geladen.